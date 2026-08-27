W skrócie Według amerykańskiej służby geologicznej w Nepalu nie doszło do trzęsienia ziemi, a wykryte wstrząsy były efektem osuwiska.

Eksperci wskazują, że powódź mogła zostać wywołana przez oderwanie się części lodowca i jej upadek na dno doliny.

W powodzi w Nepalu zginęło co najmniej 157 osób, a setki, głównie zagranicznych turystów, są zaginione.

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Amerykańska służba geologiczna USGS podała, że początkowo oceniano, że w Nepalu miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Z późniejszych analiz wynika jednak, że nie doszło do trzęsienia ziemi, a odnotowane wstrząsy były wywołane osuwiskiem.

Nepal. Powódź nie została wywołana trzęsieniem ziemi

"Dalsza analiza fal sejsmicznych o długim okresie wskazuje, że energia sejsmiczna została wywołana przez osuwisko. Lokalizację tego zdarzenia oszacowano na podstawie zdjęć satelitarnych" - podano w najnowszym komunikacie USGS.

Eksperci, powołując się na zdjęcia satelitarne Planet Labs, wskazują, że powódź w Nepalu mogło wywołać oderwanie się części lodowca i uderzenie tego fragmentu w dno doliny - przekazała agencja Reutera.

Powódź w Nepalu. Eksperci mówią o odłamaniu się fragmentu lodowca

- Potwierdzono, że znaczny fragment czoła lodowca zawalił się, co zapoczątkowało to zdarzenie - wyjaśnił Vikram Gupta, specjalista w dziedzinie geologii inżynierskiej i wykładowca na Uniwersytecie Sikkim w Indiach.

Geolog Dan Shugar, profesor na Uniwersytecie w Calgary mówił, że ze zdjęć satelitarnych Planet Labs wynika, iż odłamała się część lodowca na wysokości około 5,2 tys. metrów i runęła na dno doliny, około 1,2 tys. metrów niżej.

Według badacza zdjęcia satelitarne wydają się wskazywać, iż w ciągu 24 godzin poprzedzających katastrofę stopniała znaczna ilość śniegu.

- Niektóre lodowce w dolinie były wczoraj pokryte śniegiem, a dziś widać na nich głównie goły lód. Innymi słowy, choć nie widziałem jeszcze danych ze stacji meteorologicznych, prawdopodobnie było ciepło - powiedział.

W 2023 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych informowała, że góry Nepalu z powodu globalnego ocieplenia straciły blisko jedną trzecią swojej pokrywy lodowej w ciągu nieco ponad 30 lat. Później ONZ podawała, że lodowce w Nepalu topniały w ostatniej dekadzie o 65 proc. szybciej niż w poprzedniej.

Katastrofalna powódź w Nepalu. Rośnie tragiczny bilans

Nepalska policja poinformowała, że liczba zabitych w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła w środę północny Nepal wzrosła do 157. Poprzednie komunikaty mówiły o 95 ofiarach śmiertelnych.

Władze informowały też wcześniej, że 403 osoby uznaje się za zaginione, wśród nich jest 341 zagranicznych turystów.

Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Po drugiej stronie granicy, w tybetańskim regionie Gyirong doszło do osuwiska i lawiny błotnej. Państwowe media chińskie poinformowały, że zginęły co najmniej trzy osoby, a 265 jest zaginionych.

Według nepalskiej izby turystycznej wśród zaginionych jest 133 pielgrzymów z Indii, którzy zmierzali do położonej w Tybecie, świętej dla hindusów, góry Kajlas, a także 47 Amerykanów, 34 Australijczyków, 33 Brytyjczyków i 24 Kanadyjczyków - poinformowała Associated Press.

Korea Południowa potwierdziła, że wśród zaginionych jest dziewięciu jej obywateli, którzy pracowali przy elektrowni wodnej.

- Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu - przekazało dziennikarzom w środę polskie MSZ. Podkreśliło, że konsul RP w New Delhi i konsul honorowy RP w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast podejmą działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich.



