- Niemcy powinny udzielić Polsce zgody na reeksport produkowanych w Niemczech czołgów Leopard na Ukrainę już w środę - twierdzą zaznajomieni ze sprawą informatorzy portalu Bloomberg. Polska zwróciła się formalnie do Niemiec w tej sprawie we wtorek. Rząd w Berlinie poinformował, że odpowie na to wezwanie w trybie pilnym.

Niemieckie prawo wymaga zgody na reeksport swojego sprzętu wojskowego. Oznacza to, że setki czołgów Leopard w Europie mogą być wysłane na Ukrainę tylko za zgodą Berlina.

Media: Berlin dogaduje się z Waszyngtonem. Amerykanie mają przekazać swoje czołgi

Decyzję Niemiec w tej sprawie miały przyspieszyć działania amerykańskiej administracji. Jak przekazał we wtorek "Wall Street Journal", Administracja USA jest bliska decyzji w sprawie wysłania "znaczącej" liczby czołgów M1 Abrams do Ukrainy i może ogłosić ją jeszcze w tym tygodniu.

Reklama

Dziennik opisuje, że przekazanie czołgów przez USA to część porozumienia z Niemcami, w ramach którego Berlin również wyśle własne Leopardy i zezwoli na transport kolejnych z Polski. Gazeta powołuje się na dwa źródła w administracji USA.

"WSJ" podaje, że zmiana w dotychczasowym stanowisku USA jest wynikiem ubiegłotygodniowej rozmowy prezydenta Joe Bidena z kanclerzem Olafem Scholzem, podczas której Biden zgodził się rozważyć dostawy Abramsów wbrew radom Pentagonu, który wielokrotnie wskazywał na logistyczne trudności związane z utrzymaniem amerykańskich czołgów.

Według cytowanego przez "WSJ" niemieckiego urzędnika, sprawa była przedmiotem "intensywnych negocjacji" między Waszyngtonem i Berlinem i "wydaje się na dobrej drodze do rozwiązania". Wcześniej zarówno szef Pentagonu Lloyd Austin, jak i niemiecki minister obrony Boris Pistorius twierdzili, wbrew doniesieniom mediów, że dostawy czołgów Leopard na Ukrainę nie są uzależnione od przekazania Abramsów.