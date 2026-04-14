W skrócie Chiński tankowiec Rich Starry, objęty sankcjami USA, przepłynął cieśninę Ormuz mimo ogłoszonej blokady przez Stany Zjednoczone.

Dane o ruchu morskim wskazują, że tankowiec Murlikishan, również objęty sankcjami USA, wpłynął na ten szlak i ma załadować paliwo w Iraku 16 kwietnia.

Blokada ogłoszona przez administrację USA obejmuje cieśninę Ormuz, Zatokę Omańską i Morze Arabskie, przy czym statki niezwiązane z Iranem mogą nadal korzystać ze szlaku.

Jednostka Rich Starry przepłynęła cieśninę Ormuz we wtorek, mimo nałożonej przez Stany Zjednoczone blokady - wynika z danych udostępnionych przez LSEG, na które powołuje się agencja Reutera.

Na pokładzie należącego do Chin tankowca znajduje się najprawdopodobniej chińska załoga. Statek i jego właściciel, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, zostali objęci sankcjami przez Stany Zjednoczone za współpracę z Iranem.

Rich Starry to tankowiec średniego zasięgu, który przewozi około 250 tys. baryłek metanolu. Ładunek znalazł się na pokładzie w ostatnim porcie zawinięcia, Hamriyah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dane na temat ruchu morskiego wskazują, że do cieśniny Ormuz wpłynęła także inna jednostka - Murlikishan, również objęta sankcjami USA. Tankowiec ten jest prawdopodobnie pusty - ma załadować paliwo w Iraku 16 kwietnia. Statek, znany wcześniej jako MKA, transportował w przeszłości ropę rosyjską i irańską.

Oba tankowce znalazły się na szlaku wodnym już po wejściu w życie ogłoszonej przez amerykańską administrację blokadzie cieśniny Ormuz.

"Jeśli którykolwiek z tych statków zbliży się choćby w najmniejszym stopniu do naszej blokady, zostanie natychmiast wyeliminowany" - ostrzegł Donald Trump bezpośrednio po wprowadzeniu blokady.

Blokada obejmuje nie tylko samą cieśninę Ormuz, ale także Zatokę Omańską i Morze Arabskie. Zgodnie z komunikatem Centralnego Dowództwa USA każdy statek próbujący wejść na obszar objęty blokadą bez zezwolenia może zostać przechwycony lub zawrócony.

Jednocześnie podkreślono, że operacja ma nie utrudniać tzw. neutralnego tranzytu - jednostki niezwiązane z Iranem mogą nadal korzystać z kluczowego szlaku transportowego.

Władze w Teheranie zapowiedziały możliwe działania odwetowe wobec portów państw sąsiadujących z Iranem. Dodatkowo pojawiają się sygnały o planach wprowadzenia własnych mechanizmów kontroli ruchu w cieśninie. Blokada jest konsekwencją załamania negocjacji między USA a Iranem.

Źródło: Reuters

Czarzasty w ''Graffiti'' o sytuacji Ziobry po wyborach na Węgrzech: Widzę sens ruszenia sprawy Trybunału Stanu Polsat News Polsat News