Blokada USA nie działa? Dane o ruchu morskim nie zostawiają złudzeń

Dorota Hilger

Objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych chiński tankowiec Rich Starry przepłynął cieśninę Ormuz - wynika z danych na temat ruchu morskiego przywoływanych przez Reutersa. Kolejna jednostka, Murlikishan, wpłynęła na ten szlak morski. W poniedziałek USA ogłosiły blokadę przesmyku w związku z brakiem porozumienia z Iranem.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Mapa cieśniny Ormuz. Obok tankowiec.
Iran. Chiński tankowiec przepłynął cieśniną Ormuz mimo blokady USA (zdj. ilustracyjne)Maptiler / Philippe MagoniAP

W skrócie

  • Chiński tankowiec Rich Starry, objęty sankcjami USA, przepłynął cieśninę Ormuz mimo ogłoszonej blokady przez Stany Zjednoczone.
  • Dane o ruchu morskim wskazują, że tankowiec Murlikishan, również objęty sankcjami USA, wpłynął na ten szlak i ma załadować paliwo w Iraku 16 kwietnia.
  • Blokada ogłoszona przez administrację USA obejmuje cieśninę Ormuz, Zatokę Omańską i Morze Arabskie, przy czym statki niezwiązane z Iranem mogą nadal korzystać ze szlaku.
Jednostka Rich Starry przepłynęła cieśninę Ormuz we wtorek, mimo nałożonej przez Stany Zjednoczone blokady - wynika z danych udostępnionych przez LSEG, na które powołuje się agencja Reutera.

Na pokładzie należącego do Chin tankowca znajduje się najprawdopodobniej chińska załoga. Statek i jego właściciel, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, zostali objęci sankcjami przez Stany Zjednoczone za współpracę z Iranem.

Iran. Chiński tankowiec przepłynął cieśninę Ormuz

Rich Starry to tankowiec średniego zasięgu, który przewozi około 250 tys. baryłek metanolu. Ładunek znalazł się na pokładzie w ostatnim porcie zawinięcia, Hamriyah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dane na temat ruchu morskiego wskazują, że do cieśniny Ormuz wpłynęła także inna jednostka - Murlikishan, również objęta sankcjami USA. Tankowiec ten jest prawdopodobnie pusty - ma załadować paliwo w Iraku 16 kwietnia. Statek, znany wcześniej jako MKA, transportował w przeszłości ropę rosyjską i irańską.

Oba tankowce znalazły się na szlaku wodnym już po wejściu w życie ogłoszonej przez amerykańską administrację blokadzie cieśniny Ormuz.

USA. Donald Trump ogłosił blokadę cieśniny Ormuz

"Jeśli którykolwiek z tych statków zbliży się choćby w najmniejszym stopniu do naszej blokady, zostanie natychmiast wyeliminowany" - ostrzegł Donald Trump bezpośrednio po wprowadzeniu blokady.

Blokada obejmuje nie tylko samą cieśninę Ormuz, ale także Zatokę Omańską i Morze Arabskie. Zgodnie z komunikatem Centralnego Dowództwa USA każdy statek próbujący wejść na obszar objęty blokadą bez zezwolenia może zostać przechwycony lub zawrócony.

Jednocześnie podkreślono, że operacja ma nie utrudniać tzw. neutralnego tranzytu - jednostki niezwiązane z Iranem mogą nadal korzystać z kluczowego szlaku transportowego.

Władze w Teheranie zapowiedziały możliwe działania odwetowe wobec portów państw sąsiadujących z Iranem. Dodatkowo pojawiają się sygnały o planach wprowadzenia własnych mechanizmów kontroli ruchu w cieśninie. Blokada jest konsekwencją załamania negocjacji między USA a Iranem. 

Źródło: Reuters

