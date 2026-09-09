Blisko tragedii na wakacjach. Polak wylądował na intensywnej terapii

Miały to być wymarzone wakacje, ale wyjazd skończył się na intensywnej terapii w szpitalu. 33-latek z Polski mógł stracić życie po tym, jak pijany wszedł do wody na greckiej Krecie. Wcześniej groził, że odbierze sobie życie. Lokalne media ujawniły, czemu nasz rodak zdecydował się na ekstremalny ruch.

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Plaża na Krecie z jasnym piaskiem, skalistym wybrzeżem, turkusowym morzem i białymi budynkami na tle gór
Dramatyczne oświadczyny turysty z Polski na Krecie; zdj. ilustracyjneFrank FellAFP

Portal ekathimerini.com relacjonuje, że 33-letni turysta z Polski spędzał wakacje ze swoją partnerką na wyspie Kreta. We wtorkowy wieczór oświadczył się kobiecie, ale ta odrzuciła jego propozycję.

Mężczyzna nie mógł pogodzić się z odrzuceniem. Sięgnął po alkohol, a następnie zniszczył pokój w pięciogwiazdkowym hotelu. W stanie znacznego upojenia opuścił kwaterę i zagroził, że odbierze sobie życie.

Media relacjonują, że wzburzony Polak przeszedł blisko dwa kilometry na pobliską plażę.

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Nieprzytomnego 33-latka, który dryfował w morzu, zauważyli koło północy klienci pobliskiej restauracji. Zaalarmowali lokalne służby.

Po przybyciu na miejsce ratownicy wyciągnęli potrzebującego z wody, po czym rozpoczęli resuscytację. U turysty udało się przywrócić funkcje życiowe. Ostatecznie nasz rodak trafił na oddział intensywnej terapii w Szpitalu Głównym w Ajos Nikolaos.

Portal ekathimerini.com informuje, że 33-latek pozostaje pod stałą opieką lekarską, a jego stan jest stabilny. Służby prowadzą dochodzenie po wypadku.

Źródło: Ekathimerini

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