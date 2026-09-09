Portal ekathimerini.com relacjonuje, że 33-letni turysta z Polski spędzał wakacje ze swoją partnerką na wyspie Kreta. We wtorkowy wieczór oświadczył się kobiecie, ale ta odrzuciła jego propozycję.

Mężczyzna nie mógł pogodzić się z odrzuceniem. Sięgnął po alkohol, a następnie zniszczył pokój w pięciogwiazdkowym hotelu. W stanie znacznego upojenia opuścił kwaterę i zagroził, że odbierze sobie życie.

Media relacjonują, że wzburzony Polak przeszedł blisko dwa kilometry na pobliską plażę.

Fatalny finał oświadczyn na Krecie. Polak mógł stracić życie

Nieprzytomnego 33-latka, który dryfował w morzu, zauważyli koło północy klienci pobliskiej restauracji. Zaalarmowali lokalne służby.

Po przybyciu na miejsce ratownicy wyciągnęli potrzebującego z wody, po czym rozpoczęli resuscytację. U turysty udało się przywrócić funkcje życiowe. Ostatecznie nasz rodak trafił na oddział intensywnej terapii w Szpitalu Głównym w Ajos Nikolaos.

Portal ekathimerini.com informuje, że 33-latek pozostaje pod stałą opieką lekarską, a jego stan jest stabilny. Służby prowadzą dochodzenie po wypadku.

Źródło: Ekathimerini



