Blisko przełomu na Bliskim Wschodzie. Wstępne porozumienie trzech państw

W skrócie Liban, Izrael i Stany Zjednoczone podpisały w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe, które ma przyczynić się do osiągnięcia przyszłego porozumienia pokojowego.

Porozumienie zakłada realizację "projektów pilotażowych", w ramach których izraelska armia opuści wybrane obszary w Libanie, a kontrolę nad nimi przejmą żołnierze z Bejrutu.

W umowie zapisano, że wycofanie wojsk izraelskich obejmie określone tereny na północ i południe od rzeki Litani.

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Dokument podpisano po czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Stany Zjednoczone odgrywały rolę mediatora.

- Z radością ogłaszamy zawarcie umowy ramowej między suwerennym rządem Libanu i oczywiście rządem Izraela, przy mediacji i wsparciu Stanów Zjednoczonych Ameryki - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas ceremonii podpisania porozumienia.

Wstępne porozumienie między Izraelem a Libanem. "Początek tworzenia ram trwałego pokoju"

Rubio dodał, że umowa "stanowi początek tworzenia ram trwałego pokoju i bezpieczeństwa". Jak jednak podkreślił, wciąż w tej sprawie pozostaje wiele do zrobienia.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu zapewnił z kolei, że jego kraj zezwoli Libanowi na przejęcie kontroli nad "obszarami pilotażowymi". Jednocześnie ogłosił, że Izrael pozostanie w południowym Libanie.

- Najważniejsze jest przede wszystkim to, aby Izrael pozostał w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie. To ogromne osiągnięcie i będziemy je utrzymywać, dopóki Hezbollah się nie rozbroi - mówił na nagraniu, które zostało udostępnione izraelskim mediom.

Netanjahu dodał ponadto, że - mimo nowej umowy - Libańczycy przesiedleni ze "strefy bezpieczeństwa" nie mogą wrócić do swoich domów.

Hassan Fadlallah, cytowany przez Reutersa urzędnik Hezbollahu, powiedział natomiast, że władze Libanu nie będą w stanie wyegzekwować ramowego porozumienia podpisanego w piątek w Waszyngtonie z Izraelem, chyba że przy wsparciu USA "pójdą na wojnę domową".

Fadlallah stwierdził, że Hezbollah sprzeciwia się wszelkim działaniom podjętym przez władze Libanu i będzie "jeszcze mocniej trzymał broń".

Bliski Wschód. Umowa stanowi "znaczący przełom dyplomatyczny"

Dzień wcześniej Rubio odbył rozmowy z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu oraz prezydentem Libanu Josephem Aounem. Sekretarz stanu USA informował, że dyskusja była próbą rozwiązania ostatnich nieporozumień między krajami.

O planach podpisania umowy pisał wcześniej portal Axios, który zaznaczył, że stanowi ona "znaczący przełom dyplomatyczny". Portal dodał, że porozumienia ramowe opisuje ścieżkę przyszłego pokoju i zawiera informacje o natychmiastowych krokach, jakie podejmą strony na miejscu.

Jednym z nich jest rozpoczęcie dwóch "projektów pilotażowych", w ramach których izraelskie wojsko wycofa się z niewielkich obszarów, które obecnie okupuje w Libanie. Jego miejsce zajmą żołnierze z Bejrutu.

Dwaj izraelscy urzędnicy, z którymi rozmawiał Axios, poinformowali, że mowa o terenach na północ i południe od rzeki Litani. "Oczekuje się, że wycofanie wojsk izraelskich będzie ograniczone, ale będzie to pierwszy taki ruch od czasu, gdy Izrael rozszerzył okupację południowego Libanu podczas wojny z Iranem" - czytamy w publikacji.

Informacje te potwierdził też Netanjahu. - Wdrażamy dwa obszary pilotażowe, oba zgodnie z rekomendacją armii. Jeden znajduje się całkowicie poza strefą bezpieczeństwa, na południe od rzeki Litani, a drugi na północ od Litani - mówił po podpisaniu umowy.

Przypomnijmy, że "kruche zawieszenie broni" między Izraelem a Hezbollahem obowiązuje od soboty. Mimo to Izrael przeprowadził kilka ataków na miejsca, które - jak twierdzi - stanowią bezpośrednie zagrożenie ze strony Hezbollahu.

Źródła: AFP, Reuters, Axios





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