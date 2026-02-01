Blisko 300 osób utknęło na Dominikanie. Awaria polskiego samolotu

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Niemal 300 pasażerów utknęło na lotnisku na Dominikanie z powodu awarii czarterowego samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT. - Znaleźliśmy dla nich pokoje hotelowe, ale większość zadecydowała się zostać na lotnisku i tam czekać na lot powrotny do Polski - przekazał rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski. Według prognoz podróżni mogą wyruszyć w drogę do Polski z około 15-godzinnym opóźnieniem.

Przestronne wnętrze terminala lotniska z ludźmi stojącymi w kolejkach do odprawy oraz osobami przechodzącymi przez halę. Refleksy światła na podłodze, wysokie sufity, po obu stronach znajdują się stanowiska odprawy bagażu i informacji.
Dominikana. Niemal 300 pasażerów utknęło na lotnisku z powodu awarii samolotu PLL LOT (zdj. ilustracyjne)Daniel SzyszReporter

  • Awaria samolotu PLL LOT uniemożliwiła start 293 pasażerom z lotniska w Punta Cana na Dominikanie.
  • Po czasie pasażerom zaproponowano nocleg w hotelu, jednak większość zdecydowała się pozostać na lotnisku.
  • Z doniesień mediów wynika, że pasażerowie przez wiele godzin mieli nie otrzymać pożywienia.
Rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski poinformował, że w samolocie, który w sobotę o godz. 15.30 czasu lokalnego (20.30 czasu polskiego) miał wyruszyć w podróż z lotniska w Punta Cana na wschodnim wybrzeżu Dominikany do Warszawy, wystąpiła usterka techniczna, której nie udało się usunąć na miejscu.

Mowa o locie o numerze LO6286, obsługiwanym przez maszynę typu Dreamliner. W efekcie 293 pasażerów utknęło na lotnisku.

Ich wylot jest planowany na niedzielę, na godz. 16.00 czasu lokalnego (21.00 czasu polskiego). Oznacza to około 15-godzinne opóźnienie względem rozkładowego startu maszyny. Czas lotu to blisko 10 godzin.

    Awaria samolotu LOT na Dominikanie. Pasażerowie utknęli na lotnisku

    W sobotni wieczór podróżni, którzy na Dominikanę polecieli na wczasy zorganizowane przez biuro podróży Itaka, zostali na lotnisku.

    Jak wyjaśnił rzecznik prasowy PLL LOT, ze względu na nocne godziny i bardzo ograniczoną dostępność miejsc w hotelach, a także anulowanie rejsu przez jeszcze jedną linię lotniczą, zorganizowanie noclegu dla wszystkich było mocno utrudnione.

    - Miejsca w hotelach, 90 pokoi, udało się znaleźć dopiero w niedzielę rano, ok. godz. 9.00. Większość pasażerów stwierdziła jednak, że nie chce jechać do hotelu na zaledwie kilka godzin i woli zostać na lotnisku. Otrzymali oni odpowiednie świadczenia - powiedział Moczulski.

    Stacja RMF FM, która otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu, poinformowała, że pasażerowie - oprócz miejsc w hotelu - przez wiele godzin nie otrzymali również pożywienia.

    Widok z lotu ptaka na egzotyczną plażę w Dominikanie
