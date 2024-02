Bliski partner Kremla dołącza do MTK. "Putin powinien być tam aresztowany"

Armenia przystąpiła w czwartek do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Oznacza to, że od teraz dotychczasowy bliski partner Rosji podlega jurysdykcji Trybunału, który w marcu 2023 roku wydał międzynarodowy nakaz aresztowania Władimira Putina. Jeśli rosyjski przywódca chce uniknąć zatrzymania, powinien więc zrezygnować z podróży do tego kraju.