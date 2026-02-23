25-letni Luciano Capasso zaginął w szwajcarskich Alpach w rejonie Saint Moritz w środę. W niedzielę w dolinie Val D'Arlas odnaleziono jego ciało. Mężczyzna zginął w lawinie. Jego rodzina oskarża lokalne władze o zaniedbania.

"Przygotujcie się na pogrzeb". Rodzina zmarłego o akcji ratunkowej

Mężczyzna pracował w jednym z hoteli w narciarskim ośrodku Saint Moritz. W środę wybrał się na wspinaczkę na jeden z okolicznych szczytów o wysokości 2700 metrów nad poziomem morza, kiedy zaskoczyła go zamieć.

25-latek był doświadczonym wędrowcem, "byłym żołnierzem, wyszkolonym dokładnie do przetrwania w ekstremalnych sytuacjach" - podkreśla cytowany przez agencję ANSA prawnik rodziny Włocha, Sergio Pisani. Dodatkowo zaginiony był wyposażony w profesjonalny sprzęt wojskowy z GPS, dzięki czemu można było namierzyć jego pozycję.

W środę rodzina nie mogła się z nim skontaktować, a w czwartek z jego komunikatora do bliskich wysłano komunikat "Staram się nie umrzeć". Była to ostatnia wiadomość od mężczyzny.

Rodzina ofiary lawiny wskazuje na "poważne zaniedbania" ze strony lokalnych władz:

Poszukiwania nigdy się nie rozpoczęły, a w czwartek moja mama otrzymała sarkastyczną wiadomość: "Przygotujcie się na pogrzeb" - opowiada Emmanuel Capasso, brat zmarłego.

Emmanuel Capasso dodał, że kiedy rodzina nalegała na przeprowadzenie akcji poszukiwawczej następnego dnia odpowiedziano im: "Pogódźcie się z tym, nie mamy szklanej kuli [by go zlokalizować - red.]". Powodem trudności w dotarciu do Włocha miała być ekstremalnie zła pogoda panująca w tej części Alp.

W niedzielnym komunikacie policja kantonu Graubunden ogłosiła, że odnaleziono ciało zaginionego. Napisano, że poszukiwania trwały kilka dni i uczestniczyli w nich członkowie Szwajcarskiego Klubu Alpejskiego SAC wraz z psami tropiącymi, wykorzystywano też śmigłowiec. W komunikacie napisano, że miejscowa prokuratura rozpoczęła dochodzenie w sprawie wypadku lawinowego.

Rozwiń

W poniedziałek włoskie media, powołując się na bliskich Capasso, stwierdziły jednak, że dochodzenia nie będzie:

"Władze szwajcarskie poinformowały mnie, że nie będzie prowadzonego śledztwa i zgodziły się na wydanie ciała, co może nastąpić już jutro [we wtorek - red.]. Nie wiem, czy we Włoszech zostanie wszczęte dochodzenie" - mówi drugi brat zmarłego, Luciano, który obecnie przebywa w Szwajcarii.

Według szwajcarskiej policji Capasso został porwany przez dużą lawinę. Prawnik rodziny sugeruje, że można było w tym przypadku zrobić więcej:

"Ratunek byłby możliwy, gdyby [ratownicy] byli choć trochę szybsi. Pozostaje do ustalenia, czy w świetle tego, co się wydarzyło, lokalne władze wydały alarm lawinowy" - dodał Sergio Pisani.

Od dekad nie napadało tyle śniegu. Niebezpiecznie w Alpach

Ostatnie tygodnie w Alpach były szczególnie trudne. Oprócz Włocha lawiny zabiły w minionych dniach dwóch innych alpinistów. Jeden zginął w dolinie Aosty, na stokach Becca di Nana, zaś drugi również stracił życie w lawinie, w okolicach miasta Passer.

Cały czas warunki w tych górach są bardzo trudne. W piątek na stacji meteorologicznej La Creusaz w Valais na wysokości 1720 metrów nad poziomem morza grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 235 cm. Takiej ilości śniegu nie notowano w tym rejonie od 37 lat.

W szwajcarskich Alpach utrzymuje się znaczne zagrożenie lawinowe. W kantonie Appenzell codziennie schodzą lawiny, które zasypują niektóre szlaki turystyczne.

Źródło: ANSA, Rai News, Bluewin, 20min, GR

-----

Partia Brauna w Sejmie? Sienkiewicz w ''Graffiti'': Ludzie są za Braunem, ponieważ jest taranem, który ma rozwalić system Polsat News Polsat News