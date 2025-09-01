W skrócie Samochód z dziewięcioma osobami został skierowany przez Mapy Google na zamknięty most nad rzeką Banas w Radżastanie.

Pięć osób udało się ewakuować, w wyniku wypadku cztery kobiety poniosły śmierć.

W poszukiwaniach ciała ostatniej z ofiar zaangażowano płetwonurków, drony i specjalne narzędzia do przeszukiwania koryta rzeki.

Do wypadku doszło w miniony wtorek około północy w mieście Chittaurgarh w Radżastanie (północno-zachodnie Indie), gdy dziewięć osób wracało ze świątyni w mieście Bhilwara. Intensywne opady deszczu doprowadziły do wezbrania okolicznych rzek i strumyków, przez co lokalne władze decydowały się zamknąć drogi biegnące w pobliżu zbiorników wodnych.

Kierowcy zmuszeni byli zatem szukać objazdów. Korzystając z sugestii Map Google, podróżujący z Bhilwary wybrali trasę wiodącą przez most na rzece Banas. To okazało się tragiczną pomyłką.

Indie. Mapy Google skierowały ich na zamknięty most. Nie żyją cztery osoby

Nawigacja nie ostrzegła kierowcy, że przepust jest nieczynny, a droga w tym miejscu nieprzejezdna od trzech lat. W efekcie van z dziewięcioma osobami wpadł do rowu, skąd porwał go nurt rzeki.

Pięć osób udało się uratować, cztery kolejne - dwie kobiety i dwie dziewczynki - poniosły śmierć.

Ciała trzech zostały wydobyte z rzeki przez specjalnie powołany zespół. Jak donosi Times of India, poszukiwania ostatniej z ofiar trwały łącznie sześć dni, aż do poniedziałku, kiedy ujawniono ciało dziewczynki.

Do akcji zaangażowano doświadczonych płetwonurków, drony i systemy umożliwiające przeszukiwanie rzeki.

Źródło: Times of India

