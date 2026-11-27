W skrócie Potężne burze spowodowały odcięcie od prądu prawie miliona domów w USA podczas Święta Dziękczynienia.

Ponad 2 tys. lotów było opóźnionych, a setki trzeba było odwołać z powodu niebezpiecznej pogody.

W Nowym Jorku z zalanych samochodów wyciągano uwięzionych w nich ludzi.

Zanotowano tornada, wiatr potrafił miejscami zrywać dachy z budynków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wielu Amerykanów tegorocznego święta nie zaliczy do udanych. Wszystko z powodu fatalnej pogody, która w dużej części USA mocno utrudniła obchody. Przełożenie słynnej nowojorskiej parady okazało się konieczne, ponieważ w czwartek w tym mieście życie mieszkańców było zagrożone.

Sprawdź, kiedy pogoda może się załamać. Wypróbuj aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play , otwiera się w nowym oknie lub App Store , otwiera się w nowym oknie

Pomagali ludziom w zalanych autach. Odcięło prąd w wielu stanach

Zaplanowaną na czwartek, czyli Święto Dziękczynienia słynną paradę Macy's w Nowym Jorku zdecydowano się przełożyć na sobotę. Po raz pierwszy w historii zmieniono termin tego wydarzenia. Powodem były prognozy zapowiadające na ten dzień bardzo silny wiatr i ulewy.

Przewidywania synoptyków się potwierdziły: w czwartek silne burze uderzyły we wschodnie wybrzeże USA. Obowiązywał już wówczas stan wyjątkowy, ogłoszony przez gubernator stanu Nowy Jork, Kathy Hochul.

Doszło do wielu podtopień, między innymi w samym Nowym Jorku. Burmistrz miasta Zohran Mamdani poinformował, że służby ratunkowe wyciągały ludzi z zalanych samochodów. Doradzał też powstrzymanie się przed podróżami, o ile to możliwe:

"Żaden cel podróży nie jest wart narażania się na niebezpieczeństwo" - powiedział Mamdani.

Zalany samochód w miejscowości Edgewater w stanie New Jersey KYLE MAZZA / ANADOLU materiał zewnętrzny

Powodzie błyskawiczne dotykały nie tylko Nowy Jork, ale też między innymi pobliskie stany Karolina Północna i New Jersey. Położona w tym ostatnim stanie miejscowość Avalon doświadczyła "najgorszego zalania w swojej historii" - powiedział tamtejszy zarządca Scott J. Wahl, cytowany przez agencję AP. Podtopienia notowano też w innych miejscowościach.

Rozwiń

Zamknięto wiele odcinków dróg i niektóre mosty i torowiska, a powalane przez wichury drzewa zrywały linie energetyczne. W dziewięciu stanach od Wirginii Zachodniej do New Jersey w czwartek wieczorem prądu nie miało ponad 925 tys. domów.

Najwięcej przerw w dostawie prądu zanotowano w stanie Pensylwania, w którym blackout dotknął 230 tys. odbiorców, mocno ucierpiały również Maryland (160 tys.), New Jersey (140 tys.) i Virginia (139 tys.).

Silny wiatr nie tylko uszkadzał sieć energetyczną, ale też powodował potężne utrudnienia na lotniskach. Z powodu złych warunków pogodowych w czwartek w całym kraju opóźnionych było ponad 2200 lotów, a ponad 400 zostało odwołanych.

Zerwany dach, uszkodzone budynki i problemy z wodą. Ewakuacje

W niektórych miejscach zaobserwowano tornada - jedno pojawiło się między innymi w Seattle w stanie Waszyngton. Lokalnie w stanie Wirginia Zachodnia notowano porywy wiatru dochodzące do około 120 km/h, w New Jersey nieco ponad 100 km/h, a w mieście Atlantic City do ponad 90 km/h.

W stanie Maryland wichura zerwała dach z budynku wielorodzinnego w mieście Ocean City. Nikomu nic się nie stało. Z kolei w mieście Rockville w tym samym stanie strażacy uratowali dwie osoby, na które zwaliła się fasada budynku.

Rozwiń

Także w Maryland prawie 2 mln osób w hrabstwach Montgomery i Prince George poproszono o oszczędzanie wody, ponieważ w związku z burzami spodziewane są zakłócenia dostaw.

Pogoda nie oszczędziła też zachodniego wybrzeża. Rekordowo silne fale pływowe powodowały podtopienia nadmorskich miejscowości. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców nadmorskich części hrabstw Humboldt i Ventura w Kalifornii.

Rozwiń

Pogoda powinna się uspokoić w sobotę. Na wschodzie warunki mają się poprawić na tyle, że nie powinny zakłócić przeniesionej na ten dzień z czwartku parady Macy's w Nowym Jorku. Odbędzie się ona po raz setny.

Źródło: AP, ABC



