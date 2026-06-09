W skrócie Mieszkańcy Tajwanu codziennie odpierają chińską dezinformację.

Tajwańczykom pomagają systemy oceny i reagowania na dezinformację oraz FIMI, a obywatele i organizacje społeczne aktywnie angażują się w walkę z manipulacją informacyjną.

Model odporności Tajwanu na manipulacje informacyjne zwany jest modelem POWER.

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Położony we wschodniej Azji Tajwan staje się areną nowoczesnej wojny informacyjnej. Tam Pekin poprzez szeroko zakrojoną dezinformację próbuje wpływać na opinię społeczną i osłabiać zaufanie do demokracji. Mieszkańcy wyspy jednak nie pozostają bierni.

Fact-checking jako sport narodowy

Pekin nie bawi się w subtelności. Ich broń? Sianie wątpliwości. Czy USA naprawdę pomogą, gdy Tajwan będzie w potrzebie? A może Amerykanie chcą tylko zarobić na sprzedaży broni? Takie narracje, doprawione sugestiami, że tajwańska demokracja to "skorumpowany cyrk", mają jeden cel: zniechęcić ludzi i sprawić, by uznali, że opór nie ma sensu.

W 2017 roku rząd Tajwanu zaczął dostrzegać rosnący problem dezinformacji i FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference), czyli zagranicznych manipulacji informacjami i ingerencji w informacje.

W 2018 roku powołano specjalną grupę zadaniową, która opracowała system oceny FIMI pod kątem złośliwych zamiarów, sfałszowanych treści i szkodliwych skutków, a także system reagowania. W tym samym czasie organizacje społeczeństwa obywatelskiego inicjowały własne działania. Global Taiwan Institute na swojej stronie wymienia choćby MyGoPen, Taiwan FactCheck Center (TFC), Doublethink Lab i IORG.

Po kilku latach termin "wojna kognitywna" jest na Tajwanie znany niemal każdemu.

- Pojęcie wojny informacyjnej lub potencjalnego zagrożenia manipulacją informacjami jest powszechnie znane wśród obywateli. Wszyscy znają pojęcie wojny kognitywnej. Uważam, że to sukces - mówi Interii I-Chen Liu z brytyjskiej międzynarodowej organizacji ARTICLE 19.

Wskazuje jednocześnie, że taki poziom podnoszenia świadomości na temat zagrożeń informacyjnych rodzi kolejny aspekt wyzwań: - Gdy termin "wojna poznawcza" stanie się bardzo popularny, przeciwnik może to wykorzystać, twierdząc, że działania mające na celu zwalczanie fałszywych informacji są upolitycznione, a przepisy prawne są nieprawomocne.

Chiński sposób na Tajwan

Liu, który mieszka w Tajpej, opowiada o tematach chińskiego FIMI wymierzonego w Tajwan. Jeden z nich to atakowanie procesów demokratycznych. - Ich celem jest podkreślenie, że procesy demokratyczne na Tajwanie nie są legitymizowane. W związku z tym ChRL jest bardziej legitymizowanym władcą Tajwanu jako narodu lub podmiotu politycznego.

Wspomniana organizacja Doublethink Lab w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie na Tajwanie w 2024 roku zarejestrowała ponad 10 000 informacji, które były zgodne z fałszywymi narracjami rozpowszechnianymi przez Chiny.

Narracje żyją tam, gdzie ludzie chętnie przebywają - na platformach społecznościowych, TikToku czy Instagramie. Krótkie, dynamiczne filmiki przykuwają uwagę i niosą konkretny przekaz. Za tym wszystkim stoi profesjonalna machina - Wydział Pracy Zjednoczonego Frontu, który zajmuje się "urabianiem" opinii publicznej od ponad 80 lat.

Dezinformacja uderza w czułe punkty, takie jak wysokie ceny mieszkań. Przekaz jest prosty: "Obecna administracja nie dba o dobrobyt społeczny". To klasyczna próba skłócenia społeczeństwa z władzą od środka.

Kolejną sprawą, która budzi emocje, jest to, w jaki sposób Chiny wywierają presję na budżety obronne. - Manipulują całą dyskusją, sugerując, że plan zakupów wojskowych od Stanów Zjednoczonych jest w zasadzie złym pomysłem - wyjaśnia I-Chen Liu.

Narracje nasiliły się po wizycie Donalda Trumpa w Chinach. Amerykański prezydent miał rozmawiać z Xi Jingpinem m.in. o sprzedaży broni Tajwanowi.

Przy tej okazji Liu podkreśla pewien aspekt zagrożeń informacyjnych - nie występują one w próżni. - Manipulacje informacyjne i zagrożenia informacyjne mają miejsce w połączeniu z kontekstem geopolitycznym, a także z wojną prawną, agresją lub wielkimi wydarzeniami geopolitycznymi.

- Z perspektywy obrońców praw człowieka panuje spora frustracja co do tego, czy faktycznie wygrywamy tę wojnę informacyjną, a ludzie nie są pewni, czy robimy wystarczająco dużo - dodaje.

Sekrety tajwańskiego POWER

Doublethink Lab opisał najważniejsze cechy tajwańskiego modelu odporności na FIMI. Podejście opiera się na pięciu głównych cechach - jest zorientowane na cel, organiczne, obejmujące całe społeczeństwo, ewoluujące i ograniczone zakresem obowiązków. Pierwsze litery tych określeń w języku angielskim (Purpose-driven, Organic, Whole-society, Evolving, Remit-bound) układają się w skrót POWER.

Model POWER opiera się na wspólnym poczuciu celu w tajwańskim społeczeństwie. Jest jednak pewne "ale".

- Mimo że Tajwan jest chwalony za to całościowe podejście społeczne, inicjatywę społeczeństwa obywatelskiego w walce z dezinformacją, tak naprawdę nie ma tam żadnej zinstytucjonalizowanej koalicji. Mamy więc wiele świetnych projektów, które działają, ale brakuje nam skoordynowanego podejścia - uważa I-Chen Liu.

Tu wskazuje chociażby na Polskę i rodzimą Radę ds. Odporności na Dezinformację Międzynarodową, działającą przy MSZ. - Partnerzy z Tajwanu są bardzo zainspirowani tym modelem - mówi Liu, który z grupą ekspertów odwiedził niedawno Warszawę, gdzie o problemie FIMI rozmawiał także z przedstawicielami strony ukraińskiej.

W tym samym czasie Chiny robią dużo, by Tajwan postrzegany był przez pryzmat narracji Komunistycznej Partii Chin dotyczącej historycznych i współczesnych realiów. Ma to na celu osłabienie potencjalnych sojuszników Tajwanu - zarówno w sferze politycznej, gospodarczej, wojskowej, jak i w innych dziedzinach. Co jest nie tylko wyzwaniem w walce z FIMI, ale i walce o budowanie marki Tajwanu poza granicami kraju.

Anna Nicz

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