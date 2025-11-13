Biskupi przeciwni polityce Trumpa. "Kościół nie może milczeć"
Amerykańscy biskupi katoliccy stanowczo sprzeciwili się polityce imigracyjnej prowadzonej przez administrację Donalda Trumpa - wynika z wydanego w Baltimore oświadczenia. Kościół ponadto zakazał opieki afirmującej płeć w szpitalach katolickich.
W skrócie
- Amerykańscy biskupi katoliccy otwarcie sprzeciwili się polityce imigracyjnej Donalda Trumpa, podkreślając konieczność obrony godności imigrantów.
- Wyrazili ponadto obawy dotyczące warunków w ośrodkach detencyjnych oraz braku dostępu do opieki duszpasterskiej.
- Episkopat formalnie zakazał opieki afirmującej płeć w szpitalach katolickich, mimo sprzeciwu części wiernych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"New York Times" (NYT) zauważa, że biskupi podkreślili, że czują się zmuszeni "zabrać głos w obronie nadanej przez Boga ludzkiej godności", wskazując na konieczność reagowania na "klimat strachu i niepokoju - wywołany profilowaniem, deportacjami i rozdzielaniem rodzin".
Biskupi wyrazili w dokumencie sprzeciw wobec - jak to określono - masowych, niekontrolowanych deportacji. Hierarchowie ponadto podkreślili swoje zaniepokojenie z powodu warunków panujących w ośrodkach detencyjnych, braku dostępu do opieki duszpasterskiej oraz przypadków arbitralnych decyzji o utracie statusu imigranta.
USA. Biskupi przeciwko polityce migracyjnej Donalda Trumpa
Według "NYT" biskupi zademonstrowali jedność z papieżem Leonem XIV, który - jak podkreślali - zachęcał do mocnego, jednomyślnego głosu w obronie migrantów. Wcześniej papież otrzymał od biskupa Marka Seitza 100 listów napisanych przez imigrantów.
Biskupi zaznaczyli, że Kościół "nie może milczeć, gdy godność ludzi w drodze jest deptana". Kardynał Blase Cupich doprowadził do doprecyzowania fragmentu o deportacjach, co - jak oceniali biskupi - dodało dokumentowi wagi.
"To czas, by nie bać się bronić godności ludzi" - tłumaczył.
Nowy hierarcha, bp José María Garcia-Maldonado, który sam jest imigrantem, dodał: "dla mnie i całej mojej rodziny to ma ogromne znaczenie".
Kościół zakazał opieki afirmującej płeć w szpitalach katolickich
Biskupi formalnie zatwierdzili także zakaz świadczeń w ramach opieki afirmującej płeć (gender-affirming care) w katolickich szpitalach. Podtrzymali wcześniejsze wytyczne, że nie wolno wykonywać interwencji lekarskich mających na celu "przekształcenie cech płciowych ludzkiego ciała".
Biskup Robert Barron przywoływał konieczność zachowania mocnego stanowiska w tej sprawie. Według agencji Associated Press decyzja biskupów spotkała się ze sprzeciwem części środowisk katolickich. Episkopat pozostał jednak jednomyślny w swym przesłaniu.