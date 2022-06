Biskup z Belgii odmówił przyjęcia godności kardynała. W tle poważne zarzuty

Nominację kardynalską dla 80-letniego biskupa papież ogłosił pod koniec maja, zapowiadając konsystorz na 27 sierpnia. Emerytowany dostojnik Lucas Van Looy został wymieniony wśród pięciu przyszłych kardynałów, którzy z racji wieku nie mogą uczestniczyć w konklawe.

W Belgii na wieść o tej nominacji doszło do polemiki, bo dostojnikowi zarzucono to, że nie dość stanowczo reagował na przypadki pedofilii, gdy był biskupem Gandawy do 2019 roku. Chodzi o uchybienia w prowadzeniu dwóch spraw dotyczących sprawców nadużyć seksualnych wobec nieletnich.

"Nie dopuścić do tego, by ofiary nadużyć zostały ponownie zranione"

W czwartek episkopat Belgii w wydanym komunikacie podał, że "po to, aby nie dopuścić do tego, by ofiary nadużyć zostały ponownie zranione" nominacją kardynalską biskup Van Looy poprosił papieża, by zwolnił go z jej przyjęcia.

"Papież przyjął tę prośbę" - dodano w nocie. Ponadto mowa w niej jest o tym, że przewodniczący episkopatu Belgii kardynał Jozef De Kesel i wszyscy biskupi kraju "doceniają decyzję" biskupa i zapewniają o swej determinacji w walce z wszelkimi nadużyciami w Kościele katolickim.

Jak podkreślili, dobro ofiar i ich bliskich zawsze stawiają na pierwszym miejscu.