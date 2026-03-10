Biskup oskarżony o kradzież 250 tys. dolarów. Papież podjął decyzję

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Papież Leon XIV przyjął rezygnację Emanuela Hana Shalety - biskupa Kościoła chaldejskiego z San Diego. Duchowny został w ubiegłym tygodniu aresztowany w związku z zarzutami o kradzież 250 tys. dolarów należących do jego zgromadzenia.

Papież Leon XIV w białych szatach liturgicznych siedzi na ozdobnym fotelu, obok srebrny mikrofon.
Papież Leon XIV Maria Grazia Picciarella/SOPA Images/LightRocketGetty Images

W skrócie

  • Papież Leon XIV przyjął rezygnację biskupa Emanuela Hana Shalety z funkcji w eparchii chaldejsko-katolickiej w San Diego.
  • Biskup Hana Shaleta został aresztowany pod zarzutem kradzieży 250 tys. dolarów należących do jego zgromadzenia i usłyszał 16 zarzutów, w tym defraudacji i prania brudnych pieniędzy.
  • Tymczasowym przewodniczącym eparchii został biskup Saad Siropa Hanna.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Papież Leon XIV przyjął rezygnację Najczcigodniejszego Emanuela Hana Shalety z pełnienia funkcji pasterza chaldejsko-katolickiej eparchii św. Piotra Apostoła w San Diego" - przekazała w komunikacie amerykańska Konferencja Biskupów Katolickich.

Biskup Emanuel Hana Shaleta stał na czele eparchii w San Diego od sierpnia 2017 roku. Wcześniej sprawował pieczę nad eparchią w kanadyjskim Toronto.

Jak dodano, rezygnacja została przyjęta w lutym, jednak nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych Christophe Pierre ogłosił ją dopiero we wtorek 10 marca. Jednocześnie poinformowano, że tymczasowym przewodniczącym eparchi został biskup Saad Siropa Hanna.

Papież odwołał biskupa. Powodem zarzuty o kradzież setek tysięcy dolarów

Decyzja o odwołaniu biskupa zapadła w związku z zarzutami jakie stawiane są duchownemu. Według prokuratury w San Diego miał on się dopuścić kradzieży 250 tys. dolarów z funduszu zgromadzenia. W sumie duchowny usłyszał 16 zarzutów, w tym defraudacji i prania brudnych pieniędzy.

Zobacz również:

Diecezja z USA wypłaci ofiarom księży 180 mln dolarów, zdj. ilustracyjne
Świat

Diecezja w USA zawarła ugodę z ofiarami księży. Wypłaci 180 mln dolarów

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

    Do procederu miało dochodzić w ciągu ośmiu miesięcy w 2024 roku. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z pracowników kościoła odkrył brak pieniędzy i zawiadomił o tym biuro szeryfa.

    Śledztwo wykazało, że kościół w San Diego wynajmował należącą do niego halę. Koszt wynajmu wynoszący 30 tys. dolarów miesięcznie początkowo był uiszczany czekiem, jednak biskup Hana Shaleta miał poprosić najemcę o to, by zaczął płacić czynsz gotówką. Większość wpłaconych pieniędzy miała następnie zniknąć.

    Biskup aresztowany. Grozi mu do 15 lat więzienia

    Biskup nie przyznaje się do winy i twierdzi, że wszystkie pieniądze zostały przekazane potrzebującym. Według prokuratora Joela Madero duchowny w rzeczywistości sam miał ukraść pieniądze, a następnie próbować to ukryć poprzez przekierowanie pieniędzy z funduszu na pomoc potrzebującym. Za zarzucane czyny biskupowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

    W ubiegłym tygodniu Hana Shaleta został aresztowany przez służby na lotnisku w San Diego, gdy próbował wsiąść w samolot do Niemiec. Według jego prawników, wyjazd duchownego był zaplanowany od dłuższego czasu.

    Kościół chaldejski to jeden z katolickich kościołów wschodnich działających przede wszystkim na terenach Iraku i Syrii i uznających zwierzchność papieża. Według szacunków liczy on sobie ok. 71 tys. wiernych.

    Zobacz również:

    Od 1 marca w Kościele katolickim w Polsce będzie można nakładać kary finansowe
    Religia

    Nadchodzą zmiany w Kościele. Mogą posypać się kary finansowe

    Dawid Kryska
    Dawid Kryska
    Bocheński w ''Gościu Wydarzeń'' o deklaracji Czarnka wycofania się z ETS-ów: ''OZE-sroze'' to bardzo ładna formułaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze