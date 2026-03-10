W skrócie Papież Leon XIV przyjął rezygnację biskupa Emanuela Hana Shalety z funkcji w eparchii chaldejsko-katolickiej w San Diego.

Biskup Hana Shaleta został aresztowany pod zarzutem kradzieży 250 tys. dolarów należących do jego zgromadzenia i usłyszał 16 zarzutów, w tym defraudacji i prania brudnych pieniędzy.

Tymczasowym przewodniczącym eparchii został biskup Saad Siropa Hanna.

"Papież Leon XIV przyjął rezygnację Najczcigodniejszego Emanuela Hana Shalety z pełnienia funkcji pasterza chaldejsko-katolickiej eparchii św. Piotra Apostoła w San Diego" - przekazała w komunikacie amerykańska Konferencja Biskupów Katolickich.

Biskup Emanuel Hana Shaleta stał na czele eparchii w San Diego od sierpnia 2017 roku. Wcześniej sprawował pieczę nad eparchią w kanadyjskim Toronto.

Jak dodano, rezygnacja została przyjęta w lutym, jednak nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych Christophe Pierre ogłosił ją dopiero we wtorek 10 marca. Jednocześnie poinformowano, że tymczasowym przewodniczącym eparchi został biskup Saad Siropa Hanna.

Papież odwołał biskupa. Powodem zarzuty o kradzież setek tysięcy dolarów

Decyzja o odwołaniu biskupa zapadła w związku z zarzutami jakie stawiane są duchownemu. Według prokuratury w San Diego miał on się dopuścić kradzieży 250 tys. dolarów z funduszu zgromadzenia. W sumie duchowny usłyszał 16 zarzutów, w tym defraudacji i prania brudnych pieniędzy.

Do procederu miało dochodzić w ciągu ośmiu miesięcy w 2024 roku. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z pracowników kościoła odkrył brak pieniędzy i zawiadomił o tym biuro szeryfa.

Śledztwo wykazało, że kościół w San Diego wynajmował należącą do niego halę. Koszt wynajmu wynoszący 30 tys. dolarów miesięcznie początkowo był uiszczany czekiem, jednak biskup Hana Shaleta miał poprosić najemcę o to, by zaczął płacić czynsz gotówką. Większość wpłaconych pieniędzy miała następnie zniknąć.

Biskup aresztowany. Grozi mu do 15 lat więzienia

Biskup nie przyznaje się do winy i twierdzi, że wszystkie pieniądze zostały przekazane potrzebującym. Według prokuratora Joela Madero duchowny w rzeczywistości sam miał ukraść pieniądze, a następnie próbować to ukryć poprzez przekierowanie pieniędzy z funduszu na pomoc potrzebującym. Za zarzucane czyny biskupowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu Hana Shaleta został aresztowany przez służby na lotnisku w San Diego, gdy próbował wsiąść w samolot do Niemiec. Według jego prawników, wyjazd duchownego był zaplanowany od dłuższego czasu.

Kościół chaldejski to jeden z katolickich kościołów wschodnich działających przede wszystkim na terenach Iraku i Syrii i uznających zwierzchność papieża. Według szacunków liczy on sobie ok. 71 tys. wiernych.

