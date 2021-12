Birma: Osuwisko w kopalni. Dziesiątki zaginionych

W środę nad ranem (we wtorek wieczorem czasu polskiego) doszło do osunięcia ziemi w kopalni jadeitów w północnej Birmie. Do tej pory nie znaleziono żadnych ciał, ale dziesiątki osób uznaje się za zaginione.

Zdjęcie Dziesiątki zaginionych w wyniku osuwiska w kopalni jadeitów / STR / AFP