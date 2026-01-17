W skrócie Ambasadorowie państw Unii Europejskiej zwołali nadzwyczajne spotkanie w reakcji na zapowiedziane przez Donalda Trumpa amerykańskie cła.

Donald Trump ogłosił nałożenie 10-procentowych ceł na sześć krajów Unii Europejskiej oraz na Wielką Brytanię i Norwegię, łącząc je z planami dotyczącymi Grenlandii.

Przywódcy krajów europejskich oraz Norwegii i Wielkiej Brytanii zapowiadają wypracowanie wspólnej odpowiedzi na działania USA wobec Grenlandii i ceł.

Cypr, który sprawuje sześciomiesięczne rotacyjne przewodnictwo w UE, poinformował w sobotę wieczorem, że zwołał spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej na godz. 17 w niedzielę.

Rozmowy mają mieć charakter niejawny. Przy stole będzie tzw. ograniczony skład (ambasadorowi będzie mógł towarzyszyć maksymalnie jeden doradca - red.).

To reakcja na zapowiedź Donalda Trumpa o nałożeniu ceł w wysokości 10 proc. na sześć państw członkowskich: Niemcy, Francję, Danię, Holandię, Finlandię i Szwecję. Prócz tego cła uderzyć mają także w Wielką Brytanię i Norwegię.

W sobotnim wpisie na platformie Truth Social Trump postawił europejskim przywódcom ultimatum. Ustanowione stawki celne mogą ulec zmianie, jeśli osiem państw nadal będzie torpedować plany USA dotyczące Grenlandii.

"Cła wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone" - przekazał republikanin.

Ambasadorowie państw UE mają wypracować wspólną odpowiedź, która dotrze do Białego Domu. "Europejczycy odpowiedzą w sposób zjednoczony i skoordynowany" - zapowiedział prezydent Francji Emmanuel Macron.

W podobnym tonie wypowiedział się premier Szwecji. "Szwecja prowadzi obecnie intensywne rozmowy z innymi krajami UE, Norwegią i Wielką Brytanią, w celu wypracowania wspólnej odpowiedzi" - przekazał Ulf Kristersson.

Trumpowi nie spodobały się ostatnie ruchy wspomnianych ośmiu państw. Poszło o Grenlandię. Część krajów otwarcie sprzeciwia się przejęciu kontroli nad strategiczną wyspą przez USA.

Formalnie Grenlandia jest zależna od Danii, członka Unii Europejskiej. Grenlandczycy cieszą się jednak sporą autonomią - mają własny rząd i parlament.

Tymczasem republikanin stoi na stanowisko, że Grenlandia jest Amerykanom potrzebna dla "zapewnienia bezpieczeństwa narodowego". Trump sugerował, że zakusy na przejęcie arktycznej wyspy mają Rosja i Chiny.

Źródło: Reuters

