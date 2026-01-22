Bill i Hillary Clinton z zarzutem obrazy Kongresu. Jest decyzja komisji

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów USA zagłosowała za postawieniem byłego prezydenta Billa Clintona oraz byłej sekretarz stanu Hillary Clinton w stan oskarżenia za obrazę Kongresu. Decyzja ma związek z ich odmową stawienia się na przesłuchania w śledztwie dotyczącym Jeffreya Epsteina i może doprowadzić do głosowania w całej Izbie oraz przekazania sprawy do Departamentu Sprawiedliwości.

Dwie elegancko ubrane osoby w średnim wieku spacerujące razem po terenach reprezentacyjnych, w tle widoczni są ochroniarze i metalowe ogrodzenie.
Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów USA zagłosowała za postawieniem byłego prezydenta Billa Clintona oraz byłej sekretarz stanu Hillary Clinton w stan oskarżenia Charles McQuillanAFP

W skrócie

  • Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów USA zagłosowała za postawieniem Billa i Hillary Clinton w stan oskarżenia za obrazę Kongresu.
  • Decyzja komisji dotyczy odmowy stawienia się Clintonów na przesłuchania w śledztwie dotyczącym Jeffreya Epsteina.
  • Clintonowie twierdzą, że próbowali współpracować, a wezwania uznają za narzędzie nękania i zdobywania korzyści politycznych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Głosowanie dotyczące Hillary Clinton przebiegło głównie według podziału partyjnego, stosunkiem głosów 28 do 15, przy czym trzech demokratów poparło republikanów.

W decyzji w sprawie byłego prezydenta dziewięciu demokratów wraz z republikanami opowiedziało się za oskarżeniem, co przełożyło się na wynik 34 do 8.

Zobacz również:

Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein znali najbardziej wpływowe osoby na świecie. Grafika: Aleksandra Włodarczyk
Świat

Clinton w basenie, Trump w… szufladzie. Czego (nie) dowodzą zdjęcia z "teczki Epsteina"

Andrzej Kohut
Andrzej Kohut

    - Głosując za postawieniem Clintonów w stan oskarżenia za obrazę Kongresu, komisja wysłała jasny sygnał: nikt nie stoi ponad prawem, a sprawiedliwość musi być stosowana jednakowo, niezależnie od stanowiska, pochodzenia czy prestiżu - oświadczył republikański przewodniczący komisji James Comer.

    Hillary Clinton oskarżona o obrazę Kongresu. W tle sprawa Jeffreya Epsteina

    Dziennik "Washington Post" przewiduje, że postanowienie komisji otwiera drogę do lutowego głosowania w całej Izbie Reprezentantów. Dotyczyć ono będzie przekazania ustaleń w sprawie obrazy Kongresu do Departamentu Sprawiedliwości w celu ewentualnego wszczęcia postępowania karnego.

    Gazeta zwraca uwagę, że taki harmonogram daje Clintonom czas na dalsze negocjacje z komisją, a liderom demokratów możliwość lobbowania przeciwko uchwale w izbie niższej. Za obrazę Kongresu grozi kara do roku pozbawienia wolności.

    Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Jeffreyem Epsteinem. Podkreślali, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia.

    Zobacz również:

    Donald Trump złożył kolejne świąteczne życzenia
    Świat

    Trump złożył kolejne świąteczne życzenia. "Ostatnie wesołe Boże Narodzenie"

    Marta Stępień
    Marta Stępień

      Kontakty Billa Clintona z Epsteinem. Stanowisko byłego prezydenta

      Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Bill Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Nie posiadał jednak wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty.

      W liście wysłanym we wtorek do komisji nadzoru prawnicy Clintonów argumentowali, że podejmowali próby współpracy w celu zaplanowania rozmów o ograniczonym zakresie z liderami komisji i personelem, ale było to wielokrotnie odrzucane.

      Ich zdaniem brak woli porozumienia ze strony komisji "potwierdza, iż wezwania (na przesłuchania) nie służą celom ustawodawczym, lecz są wykorzystywane do nękania i osiągania korzyści politycznych".

      Zobacz również:

      Donald Trump opublikował zdjęcie pojmanego Nicolasa Maduro
      Świat

      Donald Trump opublikował zdjęcie pojmanego Nicolasa Maduro

      Wiktor Kazanecki
      Krzysztof Ryncarz
      Wiktor Kazanecki, Krzysztof Ryncarz
      Gramatyka w "Gościu Wydarzeń": Mam duży szacunek do Petru, między innymi za "sześciu króli"Polsat News

      Najnowsze