Podczas wtorkowego ogólnofundacyjnego spotkania Bill Gates przyznał, że miał dwa romanse z Rosjankami, o których dowiedział się Epstein. Kobiety te nie były ofiarami przestępcy.

- Miałem romanse: jeden z rosyjską brydżystką, którą spotkałem na wydarzeniach brydżowych, i jeden z rosyjską fizyczką jądrową, którą spotkałem służbowo - powiedział Gates.

Jak wynika z nagrania, do którego dotarł "Wall Street Journal", Gates zapewniał pracowników, że "nie zrobił ani nie widział nic nielegalnego".

Gates odniósł się także do zdjęć ujawnionych w najnowszej transzy akt ze sprawy Epsteina - miliarder widnieje na nich w towarzystwie kobiet z zamazanymi twarzami.

Tłumaczył, że były to fotografie wykonane na prośbę Epsteina, a kobiety, z którymi pozował, były jego asystentkami. - Żeby było jasne, nigdy nie spędzałem czasu z ofiarami ani z kobietami z jego otoczenia - podkreślił.

Gates przyznaje się do kontaktów z Epsteinem. "To był ogromny błąd"

Rzecznik Gates Foundation potwierdził, że Gates organizuje takie spotkania dwa razy w roku i tym razem "szczerze odpowiedział na pytania oraz wziął odpowiedzialność za swoje działania".

Milarder przyznał, że sam fakt utrzymywania kontaktów z Epsteinem - i wciągania w tę relację menedżerów fundacji - był poważnym błędem. - Przepraszam wszystkich, którzy zostali w to wciągnięci z powodu moich decyzji - powiedział.

Gates ujawnił, że spotykał się z Epsteinem od 2011 roku, a więc trzy lata po tym, jak Epstein przyznał się do nakłaniania nieletniej do prostytucji. Choć Bill Gates wiedział o ograniczeniach w podróżowaniu, jakie wówczas nałożono na Epsteina, przyznał, że nie sprawdził dokładnie jego przeszłości.

Kontakt utrzymywał się nawet po tym, jak w 2013 roku jówczesna żona Gatesa, Melinda French, wyraziła swoje obawy.

- Z dzisiejszej perspektywy wszystko wygląda sto razy gorzej - nie tylko jego wcześniejsze przestępstwa, ale też fakt, że złe zachowania trwały nadal - mówił Gates. - Trzeba oddać Melindzie, że zawsze była sceptyczna wobec tej relacji.

Gates potwierdził, że latał z Epsteinem prywatnym odrzutowcem i widywał się z nim w Niemczech, Francji, Nowym Jorku i Waszyngtonie. Zaprzeczył jednak, by kiedykolwiek nocował u Epsteina lub odwiedził jego prywatną wyspę.

Jak relacjonował, Epstein przekonywał go, że ma bliskie relacje z wieloma miliarderami - zwłaszcza z Wall Street - i że może pomóc w zbieraniu funduszy m.in. na rzecz poprawy ochrony zdrowia na całym świecie.

Gates przyznał, że obecność innych ważnych osób na spotkaniach z Epsteinem sprawiała wrażenie, że to "normalna sytuacja". Dodał, że jego własna obecność mogła pomóc Epsteinowi poprawić swój wizerunek.

Bill Gates przeprasza za nadszerpnięcie wizerunku fundacji

Gates przyznał, że jego relacje z Epsteinem zaszkodziły reputacji fundacji.

- To jest całkowite zaprzeczenie wartości i celów naszej organizacji. A nasza praca jest niezwykle wrażliwa na kwestie wizurenkowe - ludzie mogą zdecydować, czy chcą z nami współpracować, czy nie - powiedział.

Wśród ujawnionych dokumentów znalazły się m.in. dwa e-maile z lipca 2013 roku, które Epstein wysłał sam do siebie - wyglądające na szkice listu rezygnacyjnego ówczesnego doradcy naukowego Gatesa, Borisa Nikolica. W jednej z wiadomości pojawia się wzmianka o "sporze małżeńskim" Gatesa oraz o "nielegalnych schadzkach".

Jak przekazał, Nikolic - blisko związany zarówno z nim, jak i z Epsteinem - poinformował Epsteina o tych relacjach. Wcześniej "The Wall Street Journal" informował, że Epstein wykorzystywał tę wiedzę, by wywierać presję na Gatesa, sugerując ujawnienie jego pozamałżeńskich związków.

W jednym z e-maili z 2013 roku Epstein pisał, że Gates "ryzykuje przejście z najbogatszego człowieka do największego hipokryty", a jego żona stanie się "pośmiewiskiem".

Gates powiedział pracownikom, że ostatni raz spotkał się z Epsteinem w 2014 roku. - Później jeszcze do mnie pisał, ale już nie odpowiadałem - dodał.

Źródło: "The Wall Street Journal"

