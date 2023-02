Bijatyka nastolatek w szkole. Katowały koleżankę przy dopingu dorosłych

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie brutalnej napaści uczennicy, do której doszło w poniedziałek przed szkołą Thomas Knyvett College w Ashford (Wielka Brytania). Wideo z zajścia trafiło do internetu. Widać na nim, jak młode dziewczyny bezlitośnie wymierzają ciosy, katując ofiarę na oczach świadków. Będący na miejscu dorośli zachęcali nastolatki do dalszej walki i dawali rady, jak uderzać. Nikt nie pomógł poszkodowanej.

Zdjęcie Do zdarzenia doszło w pobliżu szkoły Thomas Knyvett College w angielskim Ashford / Joel Beya / Twitter