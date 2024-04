- Nie wiem kiedy, ale chętnie przeprowadzę z nim debatę - oznajmił Biden w emitowanym na żywo wywiadzie w Nowym Jorku. Była to najbardziej wyraźna jak dotąd deklaracja prezydenta na temat potencjalnej debaty wyborczej. Wcześniej, w marcu, twierdził, że to, czy zgodzi się na debatę " zależy od jego (Trumpa) zachowania ".

"On jest dziś w Nowym Jorku, choć pewnie o tym nie wie, to ja też jestem, ponieważ utknąłem tu w jednej z wielu spraw sądowych, które on (Biden - red.) wszczął. (...) W rzeczy samej, zróbmy tę debatę w budynku sądu tej nocy - w ogólnokrajowej telewizji! Poczekam" - oznajmił Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym.