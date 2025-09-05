W skrócie Joe Biden przeszedł zabieg usunięcia raka skóry z czoła metodą Mohsa.

Rzecznik potwierdził, że były prezydent USA już wcześniej miał zabiegi onkologiczne, w tym na klatce piersiowej.

Biden zmaga się z nieuleczalnym rakiem prostaty z przerzutami do kości, jednak lekarze przewidują, że może żyć z chorobą jeszcze wiele lat.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych krążyło nagranie (po raz pierwszy uzyskane przez Inside Edition), na którym widać Joe Bidena wychodzącego z kościoła w Delaware z widoczną blizną na czole.

O zabiegu byłego prezydenta USA jako pierwsza poinformowała agencja Associated Press.

Doniesienia te potwierdził rzecznik Bidena. - Joe Biden niedawno przeszedł zabieg usunięcia raka skóry z czoła - przekazał w rozmowie z The Hill w czwartek.

Joe Biden przeszedł zabieg. Usunięto mu raka skóry

Rzecznik Joe Bidena powiedział portalowi The Hill, że były prezydent poddał się zabiegowi metodą Mohsa.

To precyzyjna metoda usuwania nowotworów skóry poprzez etapowe wycinanie guza z jednoczesną mikroskopową kontrolą marginesów tkankowych, co minimalizuje usunięcie zdrowej tkanki i maksymalizuje wyleczalność.

Jak przypomina The Hill, Biden jeszcze przed objęciem urzędu w Białym Domu przechodził zabiegi usuwania nowotworów skóry oraz zmiany nowotworowej z klatki piersiowej.

Joe Biden ma nowotwór. Diagnoza: Rak prostaty

Joe Biden ogłosił w maju, że zdiagnozowano u niego nowotwór prostaty z przerzutami do kości.

Jak podało wówczas biuro byłego prezydenta, raka wykryto u Bidena po tym, jak skarżył się on na dolegliwości układu moczowego.

Jednak jak powiedział w wywiadzie dla telewizji MSNBC dr Ezekiel Emmanuel, były doradca Bidena, "tak zaawansowane stadium choroby oznacza, że rak rozwijał się u niego przez wiele lat, może nawet dekadę".

Według lekarzy cytowanych przez dziennik "New York Times", choroba Bidena w obecnej fazie nie jest już uleczalna, lecz postępy w medycynie sprawiły, że pacjenci mogą żyć z nią przez nawet 5-10 lat. Dr Judd Moul, specjalista od raka prostaty na Uniwersytecie Duke, ocenił, że Biden może liczyć na to, że "umrze z powodów naturalnych, a nie z powodu raka".

