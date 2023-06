O sprawie informuje agencja Reutera. Joe Biden i brytyjski premier Rishi Sunak wydali "Deklarację Atlantycką", którą Sunak opisał jako pierwsze w swoim rodzaju partnerstwo gospodarcze w kwestiach takich jak sztuczna inteligencja, zmiana klimatu i technologie ochrony, które pomogłyby kształtować przyszłość.

Sztuczna inteligencja. Rishi Sunak zapowiada szczyt przywódców

Rishi Sunak poinformował dziennikarzy, że Wielka Brytania będzie gospodarzem pierwszego szczytu w sprawie sztucznej inteligencji i innych technologii. Spotkanie ma być zorganizowane na jesieni.

- Architekci sztucznej inteligencji (AI) są zaniepokojeni tym, że to, co stworzyli, może wymknąć się spod kontroli - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas konferencji prasowej z Rishim Sunakiem. Zapowiedział, że USA i Wielka Brytania zamierzają wspólnie pracować nad regulacjami tej technologii.

Biden o AI: Sami architekci tej technologii są zaniepokojeni

- Nie sądzę, by istniała w historii ludzkości technologia, która może spowodować tak potencjalnie fundamentalną zmianę technologiczną jak sztuczna inteligencja - powiedział Biden.

- To jest osłupiające (...) Wiem, że to brzmi jak science fiction, ale to jest bliskie science fiction. Musimy wymyślić, jak z tym się uporać - powiedział prezydent.

Biden zapowiedział, że wspólnie z Wielką Brytanią USA zamierzają przewodzić w sprawie regulacji AI, by zapewnić bezpieczeństwo rozwoju tej technologii.