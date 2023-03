Biden i von der Leyen o nowych krokach. Chodzi o kraje omijające sankcje

- Pogłębiamy naszą wspólną pracę, by agresywnie egzekwować nasze sankcje i kontrole eksportu, i by odstraszać od omijania sankcji (...) poprzez rozszerzone uprawnienia, aby zamknąć dostęp Rosji do wszystkich dostaw, które są w stanie zasilać jej machinę wojenną - oznajmili we wspólnym oświadczeniu Biden i von der Leyen. Jak dodali, podejmą "nowe kroki", by uderzać w graczy w państwach trzecich, którzy są zaangażowani w ten proceder.

Jak podkreśliła von der Leyen podczas konferencji prasowej po spotkaniu, zaostrzanie i egzekwowanie sankcji było głównym przedmiotem jej rozmów z Bidenem dotyczącym wojny w Ukrainie, obok kontynuacji pomocy finansowej dla Kijowa. Nie zdradziła jednak szczegółów nowych środków, które miałyby zapobiec omijaniu sankcji.

Reklama

- Naszym głównym przesłaniem było oczywiście to, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne - powiedziała dziennikarzom przewodnicząca KE.

Jednocześnie, pytana o amerykańskie ostrzeżenia w kwestii rozważanego przez Chiny wysłania śmiercionośnej pomocy wojskowej Rosji, niemiecka polityk stwierdziła: - Myślę, że jest to sprawa dotycząca zainteresowanych krajów.

Nie jest jednak pewne, czy prawidłowo usłyszała to pytanie.

W ubiegłym tygodniu von der Leyen stwierdziła po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, że UE nie ma dowodów na to, by Chiny wysyłały broń Rosji. Scholz stwierdził wtedy jednak, że krok taki spotkałby się z konsekwencjami.

Rozmawiano też o autach elektrycznych

Obok Ukrainy, rozmowy Bidena i von der Leyen skupiały się na sprawie subsydiów dla amerykańskich producentów aut elektrycznych i innych wytwórców przewidzianych w przyjętej w ubiegłym roku ustawie Inflation Reduction Act (IRA). Europejscy przywódcy uważają, że daje ona nieuczciwą przewagę firmom z USA. Biden obiecał po grudniowym spotkaniu z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, że wprowadzi poprawki do prawa, które zapewnią, że ustawa nie uderzy w europejski przemysł.

We wspólnym oświadczeniu prezydent USA i przewodnicząca KE zaznaczyli, ze obie strony "podjęły praktyczne kroki w sprawie zidentyfikowanych wyzwań, by zbliżyć nasze podejście i zabezpieczyć łańcuchy dostaw po obu stronach Atlantyku". UE i USA mają też bliżej koordynować swoje programy zachęt dotyczących walki ze zmianą klimatu, by wzajemnie się uzupełniały.

Wśród omawianych tematów było też otwarcie negocjacji na temat porozumienia w sprawie minerałów kluczowych dla produkcji baterii i akumulatorów do aut elektrycznych, starając się zmniejszyć swoją zależność od surowców kontrolowanych przez Chiny.