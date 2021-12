Zapytany przez Davida Muira w telewizji ABC, czy planuje walczyć o reelekcję, prezydent USA Donald Trump powiedział, że zamierza ponownie wystartować w wyborach na najwyższy urząd w państwie. Muir przypomniał, że Biden jeszcze przed wygranymi w 2020 roku wyborami deklarował, że ma zamiar spędzić w Białym Domu osiem lat.



Biden uzależnia start od zdrowia

- Tak. Ale widzisz, bardzo szanuję los. Los wielokrotnie wpływał na moje życie. Jeżeli stan mojego zdrowia będzie taki jak teraz, będę w dobrym zdrowiu, to tak, wystartowałbym jeszcze raz - powiedział prezydent Joe Biden.



- Oczywiście, dlaczego nie miałbym startować przeciwko Donaldowi Trumpowi - dodał Biden, odnosząc się do uwagi prowadzącego, że ponowny start mógłby oznaczać kolejną walkę wyborczą z poprzednim prezydentem - Donaldem Trumpem. Biden Zaznaczył, że jeśli Trump będzie kandydował, to zwiększy to prawdopodobieństwo, że on również zgłosi swoją kandydaturę.



Reklama

Będzie pojedynek seniorów?

Biden jest najstarszą osobą, która została zaprzysiężona na urząd prezydenta USA. Podczas przeprowadzonej w styczniu 2021 roku ceremonii miał 78 lat - przypomina stacja ABC. Od początku kadencji pojawiają się spekulacje dotyczące ewentualnego startu Bidena w kolejnych wyborach.

USA. Blinken: Żadne państwo nie może dyktować polityki innym państwom



Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekazała w listopadzie, że prezydent Stanów Zjednoczonych zamierza ubiegać się o reelekcję.

Z kolei Donald Trump, który był prezydentem USA przez jedną kadencję w latach 2017-2021, ma 75 lat.