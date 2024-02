Prawybory w USA. Joe Biden murowanym faworytem

W tym roku po raz pierwszy od dekad prawybory w Karolinie Południowej są pierwszymi w kalendarzu wyborczym, zamiast Iowa i New Hampshire, które tradycyjnie inaugurowały wyścig. Powodem przesunięcia miała być większa różnorodność etniczna Karoliny Płd. - w której mieszka znaczna populacja Afroamerykanów - wobec niereprezentatywnie "białych" Iowy i New Hampshire.

Co prawda prawybory w New Hampshire odbyły się już 23 stycznia, ale będą się liczyć jeśli chodzi o rozkład delegatów dopiero na konwencji partii w Chicago, która formalnie wybierze kandydata partii w listopadowych wyborach prezydenckich .

Biden wygrał zdecydowanie i jest murowanym faworytem reszty wyścigów mimo słabych notowań w sondażach i wyrażanych w badaniach wątpliwości wyborców, co do jego wieku i stanu zdrowia.

Jego konkurenci nie są powszechnie znani. Dean Phillips to spadkobierca fortuny po firmie alkoholowej i w Kongresie zasiada dopiero od 2019 r. Twierdzi, że zdecydował się kandydować po tym, jak nie zdołał skłonić do startu w prawyborach żadnego z bardziej prominentnych polityków partii . Marianne Williamson ubiegała się o partyjną nominację już w 2020 r., lecz nigdy nie była uważana za poważną kandydatkę .

Joe Biden nie zarejestrował kandydatury w New Hampshire. Zdobył najwięcej głosów

Końcem stycznia prawybory w New Hampshire również wygrał Joe Biden. Prezydent Stanów Zjednoczonych zdobył niemal 2/3 głosów. "Dziękuję wszystkim, którzy dopisali moje imię w New Hampshire. To historyczny pokaz przywiązania do demokratycznego procesu" - napisał w oświadczeniu.