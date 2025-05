W trakcie spotkań może zostać wyłoniony faworyt konklawe. Kongregacje w przeciwieństwie do konklawe nie są objęte ścisłą tajemnicą, jednak kardynałowie zwykle nie informują, co dzieje się podczas obrad. - Obowiązuje tu pewnego rodzaju dyskrecja i jednocześnie otwiera się pole do spekulacji - przyznaje rozmówca Interii.