Mniej optymistyczne przewidywania mówią, że konklawe potrwa do piątk u. I ten dzień wskazywany jest jako najpóźniejszy z terminów, zakończenia wyboru papieża. Każdy dodatkowy dzień głosowania byłby zaskoczeniem .

- Jeśli powtórzy się scenariusz z 2005 i 2013 roku to następnego dnia wieczorem, czyli po czwartym lub piątym głosowaniu, możemy spodziewać się wyboru nowego papieża. W 1939 roku wyboru papieża dokonano już przy trzecim głosowaniu - przypomniał gość wideocastu Interii "Studio Watykan" ks. Przemysław Śliwiński , rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej i autor książki "Konklawe. Tajemnice wyborów papieskich".

- Wybór będzie dość prosty, bo mamy jedną, wielką partię papieża Franciszka . Myślę, że decyzja została podjęta w trakcie spotkań przedwyborczych kardynałów. Będzie to bardzo krótkie konklawe i do wyboru dojdzie szybko - takiego zdania jest także ks. prof. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Określenie "wielka partia Franciszka" odnosi się do rekordowej liczby kardynałów, których mianował poprzedni papież. Spośród 135 kardynałów, którzy posiadają prawo, by wziąć udział w konklawe, aż 110 nominował sam Franciszek .

Eksperci, z którymi rozmawialiśmy w "Studiu Watykan", wykluczają, by kardynałowie postawili na kandydatów forsowanych przez tzw. frakcję konserwatywną , która jeszcze przed rozpoczęciem konklawe próbowała narzucać swoją narrację, choć pozostaje w mniejszości.

Z tej przyczyny - według Edwarda Augustyna, watykanisty i szefa działu religia w "Tygodniku Powszechnym" - na wybór nie ma szans kardynał Robert Sarah , który medialnie był wymieniany wśród pretendentów do papiestwa.

W jego ocenie nawet jeśli nowym papieżem zostanie kardynał, który nie będzie ścisłym kontynuatorem wizji papieża Franciszka, to jednocześnie nie będzie to ktoś, kto publicznie mu się sprzeciwiał .

Jednak równie wielkim zaskoczeniem byłby wybór bardzo postępowego kardynała. Dlatego nie ma co liczyć, że po"habemus papam" usłyszymy nazwiska takich kardynałów jak Reinhard Marx (Niemcy), Blase Cupich (USA) Jean-Claude Hollerich (Luksemburg).

Mocnym pretendentem do tronu Piotrowego jest też kardynał Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. 69-latek związany jest ze Wspólnotą Świętego Idziego. Realne szanse na zostanie nowym papieżem ma też 68-letni kardynał z Malty - Mario Grech , który był bliskim współpracownikiem papieża Franciszka. Pełni w Watykanie funkcję sekretarza generalnego synodu biskupów. Grech prowadził też w imieniu papieża ważne spotkania międzynarodowe dotyczące reform Kościoła.

Z kolei Kościół Azji w tej medialnej karuzeli nazwisk reprezentuje 73-letni kardynał z Korei Południowej Lazarus You Heung-sik.

- Myślę, że po papieżu, który był spontaniczny, rewolucyjny, nieprzewidywalny, który mówił rzeczy czasem wieloznaczne albo niejednoznaczne, kardynałowie mogą chcieć kogoś, kto uspokoi atmosferę, kto zapanuje nad chaosem . To nie jest tak, że w Kościele są tylko sami zwolennicy papieża Franciszka, postępu i wyjścia na peryferie. To kwestia innego rozłożenia akcentów: peryferie są ważne, ale czy należy zapominać o ludziach, którzy są w Europie? - mówi Edward Augustyn.

Znaczenie ma także wiek oraz stan zdrowia. Papież musi być zdolny do sprawnego przewodzenia Kościołowi, ale jak wynika z doniesień włoskich mediów, kardynałowie nie chcą, by był zbyt młody, co mogłoby skutkować bardzo długim pontyfikatem.