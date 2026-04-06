Informację o wizycie wiceprezydenta USA na Węgrzech przekazał rzecznik tamtejszego rządu Zoltan Kovacs. Jak podkreślił, obecność J. D. Vance'a w Budapeszcie "podkreśla silny i trwały sojusz, zbudowany na wspólnych wartościach, wzajemnym szacunku i strategicznej współpracy".

- Ten dzień jest symbolem pogłębiania więzi i kontynuacji dialogu, potwierdzającym wagę przyjaźni węgiersko-amerykańskiej w szybko zmieniającym się świecie - stwierdził.

Wcześniej Departament Stanu USA w depeszy, która trafiła do mediów, określał relacje na linii Waszyngton - Budapeszt jako "nową złotą erę - pełną szacunku i zorientowania na rezultaty partnerstwa, skoncentrowanego na pogłębianiu więzi obronnych, handlowych i energetycznych".

Wybory na Węgrzech. Amerykanie stawiają na Orbana

Według analityków portalu Politico "administracja Trumpa robi wszystko, by uratować swojego najważniejszego sojusznika w Europie".

Poparcia dla Viktora Orbana udzielił oficjalnie m.in. sam Donald Trump, wcześniej w Budapeszcie pojawił się Marco Rubio, który również komplementował obecny rząd na Węgrzech.

- Prezydent Trump jest głęboko zaangażowany w twój sukces, ponieważ twój sukces jest naszym sukcesem - mówił w rozmowie z Orbanem.

- Stany Zjednoczone chcą by Węgry się rozwijały, ponieważ leży to w amerykańskim interesie narodowym. Zwłaszcza, jak długo przywódcą tego kraju jest Viktor Orban - dodał.

Wszystkie te wypowiedzi padają, zdaniem ekspertów, w związku z wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, które odbędą się 12 kwietnia.

Obecnie partia Viktora Orbana przegrywa w większości sondaży z opozycyjnym ugrupowaniem TISZA. W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 proc. Środowe badanie ośrodka 21 Research Center wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 proc. zdecydowanych wyborów, a Fidesz - 37 proc.

