Niespodziewany atak na konwój czołgów armii syryjskiej na drodze do As-Suwajdy, zrzucenie bomb na obiekty w Damaszku, a wkrótce później ostrzał jedynego kościoła katolickiego w Strefie Gazy, co poskutkowało interwencją papieża Leona XIV. Wydawać by się mogło, że w ubiegłym tygodniu Izrael robił, co tylko mógł, by nie schodzić z nagłówków pierwszych stron gazet.