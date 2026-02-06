Biały Dom stawia warunek. Odblokowanie środków za lotnisko im. Trumpa

Paweł Sekmistrz

Biały Dom zaoferował odblokowanie środków finansowych na budowę tunelu między Nowym Jorkiem a New Jersey w zamian za nazwanie imieniem Donalda Trumpa waszyngtońskiego lotniska i nowojorskiej stacji kolejowej - donosi NBC. Demokraci wskazują na skrajny "narcyzm" amerykańskiego prezydenta.

Mężczyzna w smokingu udziela wywiadu przedstawicielom mediów w ciasnym pomieszczeniu, obok niego widoczna kobieta oraz kamery i mikrofony dziennikarzy.
Donald Trump SAUL LOEBAFP

W skrócie

  • Biały Dom zaproponował wznowienie finansowania tunelu Gateway w zamian za nazwanie lotniska w Waszyngtonie i stacji kolejowej w Nowym Jorku imieniem Donalda Trumpa.
  • Stany Nowy Jork i New Jersey złożyły pozew, domagając się kontynuowania finansowania projektu kolejowego.
  • Demokratyczni politycy skrytykowali propozycję Białego Domu, określając ją jako przejaw narcyzmu.
Projekt Gateway - tunelu kolejowego pod rzeką Hudson, łączącego Nowy Jork z New Jersey, planowany był od kilku lat. Jego koszt szacowany jest na 16 mld dolarów. Po licznych opóźnieniach i problemach z finansowaniem, w 2024 r. administracja Joe Bidena przeznaczyła na niego dodatkowe 6,9 mld dolarów, co wpłynęło na przyspieszenie prac.

Jesienią ubiegłego roku Biały Dom zdecydował się jednak na wstrzymanie finansowania inicjatywy. Pomimo że w tym tygodniu przyjęte zostały pakiety budżetowe, Donald Trump nie wznowił dotowania projektu.

Biały Dom stawia warunek. Odblokowanie kluczowych środków za lotnisko im. Donalda Trumpa

Stany Nowy Jork i New Jersey zdecydowały się na wniesienie pozwu mającego wywołać presję na Biały Dom celem kontynuowania finansowania Gateway. Zarządcy budowy przestrzegli, że jeśli wkrótce nie otrzymają dodatkowych środków, będą zmuszeni do przerwania prac. Pieniądze mają skończyć się już w piątek.

Tymczasem, jak donosi NBC, powołując się na swoje źródła, Biały Dom skierował do Chucka Schumera - lidera mniejszości w Senacie i demokraty z Nowego Jorku - propozycję dotyczącą wznowienia finansowania.

    Administracja amerykańska wskazała, że odblokuje fundusze, jeśli lotnisko Waszyngton-Dulles i nowojorska stacja kolejowa Penn zostaną przemianowane. Chodzi o nadanie im imienia Donalda Trumpa.

    - Prezydent wstrzymał finansowanie i może wznowić finansowanie jednym pstryknięciem palca - skarżył się jeden z rozmówców NBC.

    Narcyzm nad potrzebami Amerykanów? Demokraci oburzeni

    Mianem absurdu określiła propozycję Białego Domu członkini Komisji ds. Budżetu, demokratyczna senator z Nowego Jorku, Kirsten Gillibrand. "Prawa do nazewnictwa nie są przedmiotem wymiany w ramach żadnych negocjacji, podobnie jak godność Nowojorczyków" - oświadczyła.

    Jak wskazała, mieszkańcy stanu Nowy Jork są już obecnie "miażdżeni" kosztami wynikającymi z działań celnych administracji Trumpa. Tymczasem prezydent USA "nadal przedkłada swój narcyzm nad dobrze płatne stanowiska związkowe, jakie ten projekt zapewnia, oraz na niezwykły wpływ ekonomiczny, jaki przyniesie tunel Gateway".

    Waszyngtońskie lotnisko nie jest jedynym, które środowisko związane z Donaldem Trumpem chciałoby przemianować na cześć prezydenta USA. NBC donosi, że jeden z ustawodawców stanowych z Florydy wyszedł z propozycją nadania imienia Trumpa portowi Palm Beach International Airport.

    Źródło: NBC

