Raport pt. "Make America Healthy Again" (MAHA) (Przywróćmy Ameryce zdrowie - red.) ujrzał światło dzienne 22 maja. Sporządziła go komisja prezydencka, która otrzymała zadanie oceny czynników wywołujących przewlekłe choroby wśród dzieci.

Autorzy raportu powołują się w nim na liczne badania naukowe . Okazało się jednak, że co najmniej cztery z tych badań nigdy nie istniały - co potwierdzili ich rzekomi autorzy. Błędy zostały zauważone przez redakcję portalu NOTUS, która nagłośniła sprawę.

Pierwszy błąd dotyczy rzekomej pracy dotyczącej zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród nastolatków w trakcie pandemii COVID-19. Jej autorem, według raportu MAHA, miał być Noah Kreski - naukowiec z Uniwersytetu Columbia, który jednak twierdzi, że nie jest to jego praca i ma wątpliwości, czy cytowane badanie w ogóle istnieje. Według raportu badanie to miało zostać opublikowane na łamach czasopisma medycznego JAMA. Odnośnik do niego jednak nie działa, a rzecznik czasopisma Jim Michalski potwierdził, że taki artykuł nigdy nie został opublikowany w tym czasopiśmie.