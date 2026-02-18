W skrócie Poparcie dla polityki imigracyjnej Donalda Trumpa spadło do 38 procent według najnowszego sondażu Reuters/Ipsos.

Reuters podkreśla zmiany w poparciu szczególnie wśród mężczyzn i kobiet w stosunku do wcześniejszych wyników.

W ostatnich sondażach prezydenturę Trumpa oceniono gorzej niż Joe Bidena.

Biały Dom ma powody do niepokoju. Według nowego sondażu Reuters/Ipsos, Amerykanie są coraz bardziej sceptyczni wobec polityki imigracyjnej Donalda Trumpa. Na przestrzeni kilku miesięcy poparcie dla działań prezydenta spadło o kilkanaście punktów procentowych.

38 proc. uczestników najnowszego badania uważa, że Trump podejmuje właściwe decyzje w sprawie amerykańskiej polityki imigracyjnej. To najgorszy wynik od początku jego drugiej prezydentury.

W styczniowym sondażu odsetek poparcia wyniósł w tej kwestii 39 proc., a w pierwszych miesiącach po powrocie Trumpa do Białego Domu jego politykę imigracyjną popierało ponad 50 proc. Amerykanów.

Amerykanie ocenili politykę imigracyjną Trumpa. Widoczny spadek

Już podczas kampanii prezydenckiej w 2024 roku Donald Trump obiecywał rozpoczęcie największej akcji deportacyjnej w USA od dziesięcioleci. Zaostrzona polityka imigracyjna odegrała niebagatelną rolę w jego ostatecznym zwycięstwie nad kandydatką demokratów Kamalą Harris.

Reuters podkreśla jednak, że w obliczu masowych protestów w Minneapolis oraz powszechnej krytyki działań agentów federalnych ICE, Trump nie może dłużej liczyć na poparcie swoich wyborców.

Agencja zwraca szczególną uwagę na zmianę postaw wśród mężczyzn, którzy tłumnie zagłosowali na Trumpa w ostatnich wyborach. W 2025 roku wskaźnik poparcia dla polityki imigracyjnej prezydenta oscylował wokół 50 proc. W tej chwili zadowolonych z decyzji Trumpa w tym zakresie jest już tylko 41 proc. mężczyzn.

Wśród kobiet wskaźnik ten spadł z około 40 proc. w 2025 roku do 35 proc. w lutym 2026 r.

Poparcie dla Trumpa maleje. Nowe sondaże są zgodne

Donald Trump powrócił do Białego Domu w styczniu 2025 roku z ogólnym poparciem na poziomie 47 proc. Według sondaży przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w ostatnich tygodniach, działania 79-letniego polityka aprobuje dziś znacznie mniejsza grupa wyborców.

Badania portalu Axios, The Harris Poll, Rasmussen Reports oraz YouGov pokazują, że Amerykanie postrzegają prezydenturę Donalda Trumpa gorzej niż jego poprzednika Joe Bidena (kolejno 51, 48 i 46 proc. negatywnych ocen).

Najnowszy sondaż Reuters/Ipsos został przeprowadzony online w całym kraju na grupie 1117 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wyniósł 3 punkty procentowe.

Źródło: Reuters

