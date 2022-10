Biały Dom grozi Korei Północnej. "Użyjemy nawet broni jądrowej"

Aneta Wasilewska Świat

USA do obrony swoich sojuszników przed Koreą Północną użyją wszystkich zdolności bojowych, w tym broni jądrowej - mówiła we wtorek zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman, cytowana przez agencję Associated Press. Zdaniem Sherman ostatnie wystrzały przez Koreę Północną są próbami przed użyciem taktycznej broni jądrowej. Wzmożone napięcie na Półwyspie Koreańskim utrzymuje się od kilku tygodni.

Zdjęcie Napięta sytuacja między Koreą Północną i Południową / Kim Jae-Hwan / Zuma Press / Forum / Agencja FORUM