W skrócie Donald Trump zwrócił się do dziennikarki Bloomberga słowami "cicho, świnko" podczas pytań o dokumenty związane z Jeffreyem Epsteinem.

Biały Dom oświadczył, że reporterka zachowywała się nieprofesjonalnie, nie precyzując szczegółów zarzutów.

Nagranie z incydentu wywołało międzynarodową dyskusję, a przedstawiciele Bloomberga bronili niezależności i rzetelności swoich dziennikarzy.

O komentarz zwrócił się do Białego Domu magazyn "People". W przesłanym redakcji oświadczeniu stwierdzono, że "ta reporterka zachowywała się w sposób niewłaściwy i nieprofesjonalny wobec swoich kolegów na pokładzie samolotu". Nie wyjaśniono jednak, na czym dokładnie to nieodpowiednie zachowanie miało polegać.

Do sytuacji, o której mowa doszło na pokładzie samolotu Air Force One. Obecna wśród dziennikarzy korespondentka Bloomberga Catherine Lucey zapytała prezydenta USA o kwestię ujawnienia wszystkich dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem.

Lucey dociekała, dlaczego Trump przyjął taką, a nie inną postawę wobec sprawy, "skoro w aktach nie ma nic obciążającego". Pytanie wywołało gwałtowną reakcję Trump, który wskazał na dziennikarkę palcem, mówiąc: - Cicho! Cicho, świnko.

USA. Trump uciszył dziennikarkę. Rzecznik Bloomberga zabrał głos

Nagranie z incydentu obiegło światowe media, wywołując lawinę negatywnych reakcji. Sama Lucey proszona przez "The Guardian" o komentarz, zasugerowała kontakt z rzecznikiem prasowym agencji, którą reprezentuje.

"Nasi dziennikarze z Białego Domu pełnią istotną służbę publiczną, zadając pytania bez lęku i bez faworyzowania. Wciąż koncentrujemy się na rzetelnym i dokładnym relacjonowaniu spraw leżących w interesie publicznym" - przekazał rzecznik Bloomberg News.

Sprawa Jeffreya Epsteina. Pełne akta sprawy zostaną ujawnione

Donald Trump poinformował w środę wieczorem, że podpisał ustawę nakazującą resortowi sprawiedliwości ujawnienie pełnych akt sprawy Jeffreya Epsteina. Kongres USA przyjął ją dzień wcześniej.

Prezydent zarzucił demokratom, że wykorzystali sprawę Epsteina - która według niego dotyczy ich w dużo większej mierze niż Partii Republikańskiej - by spróbować odwrócić uwagę społeczeństwa od sukcesów administracji.

Dotychczas resort sprawiedliwości opublikował ok. 30 tys. stron dokumentów w sprawie Epsteina, lecz znaczna część z nich została okrojona. Administracja Trumpa twierdziła dotąd, że reszty dokumentów nie może ujawnić ze względów prawnych.

Trump był przez wiele lat znajomym Epsteina, który został w 2008 r. skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji, a w 2019 r. powiesił się w więzieniu przed procesem federalnym, dotyczącym poważniejszych zarzutów.

Mimo wieloletniej znajomości Trump twierdził, że wyrzucił Epsteina ze swojego klubu Mar-a-Lago ze względu na to, że "kradł" mu masażystki. We wtorek powiedział jednak, że powodem zerwania z nim stosunków było to, że był "chorym zboczeńcem".

