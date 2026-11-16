W skrócie
- Wszystkie oddziały białoruskiej Straży Granicznej zostały postawione w stan pełnej gotowości bojowej na bezpośredni rozkaz Alaksandra Łukaszenki.
- Kontrola obejmuje m.in. testy mobilnych jednostek, sprawdzian reakcji na pozorowane ataki, akty sabotażu oraz ocenę przygotowania ogniowego żołnierzy.
- Inspekcja dotyczy wszystkich jednostek, w tym także oddziałów stacjonujących wzdłuż granic Białorusi z Polską oraz Ukrainą.
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O testach gotowości bojowej w oddziałach służb granicznych poinformował sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi Aleksandr Wolfowicz. Jak przekazał, kontrola nie została wcześniej zapowiedziana i przeprowadza się ją na bezpośrednie polecenie Alaksandra Łukaszenki.
- Nacisk jest kładziony na testy najbardziej mobilnych jednostek. Jednocześnie zespoły manewrowe we wszystkich grupach i oddziałach służb granicznych zostały postawione w stan pełnej gotowości bojowej - stwierdził Wolfowicz, cytowany przez białoruską państwową agencję BelTA.
Białoruś. Poruszenie na granicy, "stan pełnej gotowości bojowej"
Ustalono już harmonogram kontroli poszczególnych jednostek. W ich trakcie wojskowi będą przeprowadzać marsze i testy na poligonach. Ćwiczenia obejmują także sprawdzian reakcji na symulowane ataki i akty sabotażu przeciwnika.
- Ocenione zostanie przygotowanie ogniowe, fizyczne i taktyczne każdego żołnierza - wskazał białoruski polityk.
Testy wpisują się w szerszą strategię białoruskich rządzących, którzy w bieżącym roku przeprowadzają szeroko zakrojony przegląd wszystkich państwowych struktur wojskowych. Według informacji przekazanych przez Wolfowicza kontrola jest częścią planu na 2026 rok.
- Widzimy rozwój sytuacji w pobliżu naszych granic. Nasze bezpieczeństwo zależy od spójności, profesjonalizmu, umiejętności, zdolności i działań służb granicznych - dodał sekretarz stanu.
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- Ta inspekcja jest dla nas okazją do sprawdzenia się, do zademonstrowania naszej gotowości i determinacji w realizacji zadań związanych z ochroną granicy państwowej - zadeklarował z kolei przewodniczący Państwowego Komitetu Straży Granicznej Konstantin Mołostow.
Zarządzona inspekcja dotyczy wszystkich oddziałów białoruskiej Straży Granicznej, co oznacza, że w stan pełnej gotowości bojowej postawione zostaną także oddziały stacjonujące na granicy z Polską oraz Ukrainą.
Źródła: BelTA, NEXTA