W skrócie Wszystkie oddziały białoruskiej Straży Granicznej zostały postawione w stan pełnej gotowości bojowej na bezpośredni rozkaz Alaksandra Łukaszenki.

Kontrola obejmuje m.in. testy mobilnych jednostek, sprawdzian reakcji na pozorowane ataki, akty sabotażu oraz ocenę przygotowania ogniowego żołnierzy.

Inspekcja dotyczy wszystkich jednostek, w tym także oddziałów stacjonujących wzdłuż granic Białorusi z Polską oraz Ukrainą.

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O testach gotowości bojowej w oddziałach służb granicznych poinformował sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi Aleksandr Wolfowicz. Jak przekazał, kontrola nie została wcześniej zapowiedziana i przeprowadza się ją na bezpośrednie polecenie Alaksandra Łukaszenki.

- Nacisk jest kładziony na testy najbardziej mobilnych jednostek. Jednocześnie zespoły manewrowe we wszystkich grupach i oddziałach służb granicznych zostały postawione w stan pełnej gotowości bojowej - stwierdził Wolfowicz, cytowany przez białoruską państwową agencję BelTA.

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Ustalono już harmonogram kontroli poszczególnych jednostek. W ich trakcie wojskowi będą przeprowadzać marsze i testy na poligonach. Ćwiczenia obejmują także sprawdzian reakcji na symulowane ataki i akty sabotażu przeciwnika.

- Ocenione zostanie przygotowanie ogniowe, fizyczne i taktyczne każdego żołnierza - wskazał białoruski polityk.

Testy wpisują się w szerszą strategię białoruskich rządzących, którzy w bieżącym roku przeprowadzają szeroko zakrojony przegląd wszystkich państwowych struktur wojskowych. Według informacji przekazanych przez Wolfowicza kontrola jest częścią planu na 2026 rok.

- Widzimy rozwój sytuacji w pobliżu naszych granic. Nasze bezpieczeństwo zależy od spójności, profesjonalizmu, umiejętności, zdolności i działań służb granicznych - dodał sekretarz stanu.

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- Ta inspekcja jest dla nas okazją do sprawdzenia się, do zademonstrowania naszej gotowości i determinacji w realizacji zadań związanych z ochroną granicy państwowej - zadeklarował z kolei przewodniczący Państwowego Komitetu Straży Granicznej Konstantin Mołostow.

Zarządzona inspekcja dotyczy wszystkich oddziałów białoruskiej Straży Granicznej, co oznacza, że w stan pełnej gotowości bojowej postawione zostaną także oddziały stacjonujące na granicy z Polską oraz Ukrainą.

Źródła: BelTA, NEXTA



