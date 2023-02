Białoruski propagandysta uderza w Morawieckiego. "Fircyk szykuje się do wojny"

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Decyzja szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego o zamknięciu przejścia granicznego w Bobrownikach nie umknęła uwadze stronie białoruskiej. Propagandysta Ryhor Azaronak w swoim programie stwierdził, że "tysiące Polaków rwą się, by dojść ku słońcu, na Wschód, na Białoruś". Co więcej, słownie zaatakował również premiera Mateusza Morawieckiego i nazywając go "fircykiem", który "szykuje się do wojny".

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Piotr Molecki / East News