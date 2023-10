Zwolennik reżimu Łukaszenki miał obserwować wybory. Nie wjechał do kraju

Denis Karaś utrzymuje, że chciał wjechać do Polski w związku z wyborami parlamentarnymi. Deputowany łukaszenkowskiego parlamentu stwierdził, że białoruska Izba Reprezentantów zgłosiła jego kandydaturę do udziału w misji obserwacyjnej Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Denis Karaś miał obserwować w Polsce wybory. "Przejaw dyskryminacji"

Co więcej, polityk przekazał, że jego kandydatura miała zostać zaakceptowana przez polską Państwową Komisję Wyborczą. W związku z tym decyzję o zawróceniu go na granicy nazwał "niezrozumiałą i szczerze nieprzyjazną". Jednocześnie podkreślił, że motywy, którymi kierowały się w tym przypadku polskie władze, "podważają zaufanie do procesu wyborczego w Polsce i budzą wątpliwości co do uczciwości wyborów".