Białoruski balon w kolejnym kraju. Wędkarz zaalarmował służby

Dawid Szczyrbowski

Po Litwie, Łotwie i Polsce przyszedł czas na Estonię. Balon przemytniczy pochodzący prawdopodobnie z Białorusi ujawniono na zamarzniętym jeziorze Pejpus. Odkrycia dokonał wędkarz, który następnie zaalarmował odpowiednie służby. Policja i straż graniczna badają incydent oraz wymieniają informacje z sojusznikami.

Funkcjonariusz policji w zimowym ubraniu stoi na zaśnieżonym terenie przed zamkiem, obserwując wypuszczenie balonu meteorologicznego nad zamarzniętym jeziorem. W okrągłym powiększeniu widoczny jest balon i urządzenie pomiarowe na śniegu.
Estonia. Na jeziorze Pejpus odkryto balon przemytniczyAFP/MARKO MUMM/Straż Graniczna Estoniimateriał zewnętrzny

Biały balon z przymocowanymi kartonami papierosów zauważył na zamarzniętym jeziorze Pejpus miejscowy wędkarz. Na miejsce funkcjonariusze przybyli skuterem śnieżnym.

Balon miał ładunek w postaci ok. 30 tys. sztuk papierosów z białoruskimi znakami akcyzy - poinformowała estońska policja i straż graniczna

"Towar z kontrabandy został przekazany do urzędu podatkowo-celnego" - podano we wtorek w komunikacie.

Granica polsko-białoruska. Dowództwo Operacyjne wydało komunikat, ujawniono balony

Estońskie służby przyznają, że dotychczas z balonami przemytniczymi wlatującymi przez granicę wschodnią zmagały się Litwa, Łotwa i Polska, mające granicę z Białorusią.

Przypomnijmy, do ostatniego incydentu na polsko-białoruskim pograniczu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało w tej sprawie komunikat.

    "Obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod stałym nadzorem wojskowych systemów rozpoznania. Sytuacja była kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP" - podano.

    Estonia. Niespodziewane odkrycie na zamarzniętym jeziorze. Chodzi o przesyłkę z Białorusi

    Obecnie w Estonii badane są okoliczności zdarzenia oraz ustalana jest możliwa trasa przelotu balonu, jak również to, czy przemycany ładunek miał docelowo trafić właśnie do tego kraju.

    - Komunikujemy się również z naszymi kolegami (z Litwy i Łotwy - red.) w związku z dzisiejszym incydentem - przekazał rzecznik południowego oddziału estońskiej straży granicznej.

    Jesienią 2025 r., gdy władze Litwy z powodu częstych incydentów z balonami musiały zamykać lotnisko w Wilnie (położone blisko granicy z Białorusią), szef estońskiego rządu określił te zdarzenia, jako "atak hybrydowy".

    Estonia na wschodzie graniczy tylko z Rosją. Przez Jezioro Pejpus, piąte co do wielkości jezioro w Europie, oraz połączone z nim Jezioro Ciepłe oraz Jezioro Pskowskie, wytyczona jest kontrolna linia graniczna, licząca ok. 130 km. Cała estońska granica z Rosją liczy zaś nieco ponad 330 km.

    Źródło: Eesti Rahvusringhääling

