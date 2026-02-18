W skrócie Na zamarzniętym jeziorze Pejpus w Estonii znaleziono biały balon z kartonami papierosów. Prawdopodobnie pochodzi z Białorusi.

Estońskie służby przekazały przechwycony towar do urzędu podatkowo-celnego i badają okoliczności zdarzenia.

Polska, Litwa i Łotwa również odnotowały przypadki przemytu balonami z Białorusi.

Biały balon z przymocowanymi kartonami papierosów zauważył na zamarzniętym jeziorze Pejpus miejscowy wędkarz. Na miejsce funkcjonariusze przybyli skuterem śnieżnym.

Balon miał ładunek w postaci ok. 30 tys. sztuk papierosów z białoruskimi znakami akcyzy - poinformowała estońska policja i straż graniczna

"Towar z kontrabandy został przekazany do urzędu podatkowo-celnego" - podano we wtorek w komunikacie.

Estońskie służby przyznają, że dotychczas z balonami przemytniczymi wlatującymi przez granicę wschodnią zmagały się Litwa, Łotwa i Polska, mające granicę z Białorusią.

Przypomnijmy, do ostatniego incydentu na polsko-białoruskim pograniczu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało w tej sprawie komunikat.

"Obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod stałym nadzorem wojskowych systemów rozpoznania. Sytuacja była kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP" - podano.

Obecnie w Estonii badane są okoliczności zdarzenia oraz ustalana jest możliwa trasa przelotu balonu, jak również to, czy przemycany ładunek miał docelowo trafić właśnie do tego kraju.

- Komunikujemy się również z naszymi kolegami (z Litwy i Łotwy - red.) w związku z dzisiejszym incydentem - przekazał rzecznik południowego oddziału estońskiej straży granicznej.

Jesienią 2025 r., gdy władze Litwy z powodu częstych incydentów z balonami musiały zamykać lotnisko w Wilnie (położone blisko granicy z Białorusią), szef estońskiego rządu określił te zdarzenia, jako "atak hybrydowy".

Estonia na wschodzie graniczy tylko z Rosją. Przez Jezioro Pejpus, piąte co do wielkości jezioro w Europie, oraz połączone z nim Jezioro Ciepłe oraz Jezioro Pskowskie, wytyczona jest kontrolna linia graniczna, licząca ok. 130 km. Cała estońska granica z Rosją liczy zaś nieco ponad 330 km.

