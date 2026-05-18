Serwis propagandowej białoruskiej agencji Biełta powołuje się na informacje przekazane przez Wydział Spraw Wewnętrznych Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego. To właśnie z okolic Grodna pochodzić ma poszkodowany.

W depeszy wskazano, że mężczyzna ma 60 lat. Nie poinformowano, w jakich okolicznościach znalazł się w Polsce.

60-letni Białorusin postrzelony w Polsce. Pojawiło się ostrzeżenie

Według doniesień agencji u 60-latka stwierdzono rany postrzałowe. Jego stan określany jest jako poważny. "Według wstępnych informacji, mężczyzna doznał obrażeń głowy i kończyn dolnych" - czytamy.

Ranny miał zostać przewieziony do szpitala, gdzie poddano go opiece. Okoliczności zdarzenia mają zostać ustalone przez białoruskie służby.

Jednocześnie wydział policji regionu grodzieńskiego wystosował komunikat, w którym powołał się na ostrzeżenie wydane przez białoruski resort. "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi ostrzega: każdy, kto narusza życie lub zdrowie obywatela Białorusi, nie pozostanie bez kary" - wskazano.

Białoruskie służby zapewniają, że sprawcy zostaną zidentyfikowani i ukarani.

