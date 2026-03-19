W skrócie John Coale, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkał się w Mińsku z Alaksandrem Łukaszenką, omawiając m.in. plany wizyty białoruskiego przywódcy w USA.

Poruszono tematy stosunków białorusko-amerykańskich, sytuacji wokół wojny w Iranie, sankcji oraz wznowienia pracy Ambasady USA w Mińsku.

W rozmowach pojawiła się kwestia uwolnienia więźniów politycznych. Według Centrum Praw Człowieka Wiasna w białoruskich więzieniach i koloniach karnych przebywa jeszcze 1140 więźniów politycznych.

- Będziemy pracować nad tym, aby to (wizytę Łukaszenki w USA - red.) zorganizować - powiedział amerykański wysłannik dziennikarzom po spotkaniu z białoruskim przywódcą.

- Rozmawialiśmy o stosunkach Białorusi i USA (…), o tym co myśli Łukaszenka o wojnie w Iranie i jak sytuacja będzie się rozwijać - dodał Coale. Podkreślił, że dla strony amerykańskiej "bardzo cennym" jest usłyszeć zdanie białoruskiego przywódcy.

Trump za pośrednictwem swojego wysłannika zaprosił Łukaszenkę do udziału w kolejnych pracach w ramach Rady Pokoju. Pomimo zaproszenia białoruski przywódca nie wziął udziału w pierwszym spotkaniu tego gremium. - Prezydent Łukaszenka potwierdził, że weźmie udział w jednym z kolejnych posiedzeń Rady Pokoju - powiedział Coale, cytowany przez agencję Biełta.

Białoruś uwalnia więźniów politycznych

Niedługo po zakończeniu rozmów ambasada USA na Litwie poinformowała, że z białoruskich więzień uwolniono w sumie 250 więźniów. W zamian Stany Zjednoczone zgodziły się osłabić sankcje wobec białoruskiego sektora finansowego, w tym Biełinwestbanku, i znieść wszystkie sankcje na zakłady Biełaruśkalij, Belarush Potash Company i Agrorozkwit.

"Dzisiejsze uwolnienie 250 osób stanowi ważny kamień milowy w dziedzinie pomocy humanitarnej i jest dowodem zaangażowania prezydenta w bezpośrednią, bezkompromisową dyplomację" - napisał w mediach społecznościowych John Coale.

"Wolność jest naszym celem. Wyrażamy wielką wdzięczność dla naszych litewskich partnerów za odegranie kluczowej roli w tej misji" - dodał.

- Z zadowoleniem przyjmujemy informację o uwolnieniu tak dużej liczby osób z białoruskich więzień i to, że niemal wszyscy pozostają w swojej ojczyźnie. Doceniamy wysiłki podejmowane przez stronę amerykańską i białoruską w trakcie prowadzonych rozmów - przekazał rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Maciej Wewiór w rozmowie z Interią.

Wysłannik Trumpa z wizytą na Białorusi. Rozmawiał z Łukaszenką

Wśród omawianych tematów znalazły się także kwestie dotyczące sankcji, zagadnień gospodarczych oraz wznowienia normalnego działania Ambasady USA w Mińsku, która wstrzymała pracę w 2022 roku - poinformowała agencja AP. Miały być omawiane także kwestie uwolnienia kolejnych więźniów politycznych przez władze Białorusi.

Dzień wcześniej wysłannik Trumpa przebywał z wizytą w Wilnie. Coale spotkał się tam z litewską premierką Ingą Ruginiene, która po ich rozmowie stwierdziła, że "władze w Mińsku powinny zakończyć represje i doprowadzić do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych".

Wizyta wysłannika prezydenta USA Johna Coale'a na Białorusi jest kolejną w ciągu ostatnich kilku miesięcy - poprzednio odwiedził Mińsk w grudniu 2025 roku. Wśród 123 uwolnionych wówczas więźniów politycznych byli m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, polityk Wiktar Babaryka, który miał wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 r. jako rywal Łukaszenki, oraz członkini jego sztabu Maryja Kalesnikawa.

Z szacunków Centrum Praw Człowieka Wiasna wynika, że w białoruskich więzieniach i koloniach karnych jest jeszcze 1140 więźniów politycznych. Wśród nich jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, wtrącony do kolonii karnej na osiem lat.

