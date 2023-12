O odwołanie Szewcowa wnioskowała na początku października Rada Zarządzająca IFRC - na podjęcie stosownych kroków strona białoruska miała czas do 30 listopada.

Białoruś wykluczona z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

"Zawieszenie oznacza, że Białoruski Czerwony Krzyż traci prawa członka IFRC . Zawieszone zostaną także wszelkie transfery finansowe . Co więcej, Białoruski Czerwony Krzyż nie będzie mógł uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym IFRC , ani głosować i być wybieranym do statutowych organów IFRC" - czytamy w komunikacie.

"IFRC nie może akceptować żadnego upolitycznienia ani manipulacji"

Białoruski Czerwony Krzyż może zostać przywrócony , gdy zastosuje się do decyzji Rady Zarządzającej zgodnie z zaleceniem Komitetu ds. zgodności i mediacji. " Uczciwość i przestrzeganie naszych podstawowych zasad mają kluczowe znaczenie dla tego, kim jesteśmy i co robimy" - zastrzegł IFRC.

"Neutralność ma kluczowe znaczenie w każdym kontekście, szczególnie podczas międzynarodowego konfliktu zbrojnego: IFRC nie może akceptować żadnego upolitycznienia ani manipulacji jej działalnością humanitarną. Każde Krajowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca musi przestrzegać podstawowych zasad i trzymać się z daleka od wszelkich działań politycznych. To decyduje o życiu lub śmierci wielu osób" - podkreślono z kolei w treści oświadczenia z 4 października, gdy ostrzegano Białoruś przed wykluczeniem.

Dymitr Szewcow: To decyzja całkowicie upolityczniona

Do decyzji IFRC odniósł się sam Dymitr Szewcow. Jak tłumaczył sytuacja wokół białoruskiego Czerwonego Krzyża zaczęła się zaogniać po jego wizycie w Donbasie. - Byłem tam, by udowodnić, że dzieci, które przechodzą rehabilitację na Białorusi, bezpiecznie wracają do domu - stwierdził z rozmowie z agencją BelTA, realizującą linię propagandową reżimu Alaksandra Łukaszenki.