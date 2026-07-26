W skrócie Przedstawiciel Białorusi zwrócił się do UNESCO o ustanowienie mediatora w sprawie dialogu z rządem w Warszawie, powołując się na wpływ budowy umocnień granicznych na Puszczę Białowieską.

Na szczycie UNESCO w Busan przedstawiciel Białorusi ogłosił gotowość do dialogu z Polską dotyczącego ochrony ekosystemu Puszczy Białowieskiej.

Białoruś zaproponowała, by Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO pośredniczył w relacjach polsko-białoruskich i zgodziła się na wizytę misji monitorującej w 2027 roku.

Polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO pozytywnie ocenił działania Polski w zakresie ochrony Puszczy Białowieskiej.

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Podczas 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Busan w Korei Południowej głos zabrał przedstawiciel białoruskiego Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska.

Mińsk "jest gotowy do dialogu z Polską ws. ochrony ekosystemów Puszczy Białowieskiej" - pisze propagandowa agencja BiełTA. Na nasz kraj spadła jednak fala krytyki.

Poszło o budowę umocnień na wschodniej granicy. Jewgienij Korzun podkreślił, że takie działanie stanowi zagrożenie dla ekosystemów pierwotnych lasów rejonu Białowieży.

- Jesteśmy przekonani, że wszystkie kwestie związane z Puszczą Białowieską powinny być rozwiązywane w ścisłej zgodności z międzynarodowymi umowami - tłumaczył reprezentant białoruskiego reżimu. Następnie dodał: - Tylko wspólne i skoordynowane działania mogą zagwarantować przekazanie tego dziedzictwa przyszłym pokoleniom.

Apel z Białorusi do Polski. "Niezwłoczne wznowienie współpracy"

Jewgienij Korzun zaapelował do Polski o "niezwłoczne wznowienie współpracy na szczeblu technicznym" ws. Puszczy Białowieskiej. - Białoruś potwierdza niezmienną gotowość do wznowienia konstruktywnego dialogu - zaznaczył.

Z ust Korzuna padła propozycja ustanowienia mediatora ds. relacji polsko-białoruskich. Rolę pośrednika miałby pełnić Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO.

- Jesteśmy przekonani, że pomoc UNESCO pomoże wznowić kontakty eksperckie. Przyjmujemy do wiadomości zalecenia dotyczące przeprowadzenia misji monitorującej w 2027 roku i potwierdzamy gotowość strony białoruskiej do przyjęcia ekspertów w pierwszym kwartale 2027 roku - zakomunikował Korzun.

Według narracji białoruskiego reżimu "przyroda nie zna granicy", a Mińsk opowiada się za współpracą "bez polityzowania".

Szczyt UNESCO w Busan. Dyskutowano o Puszczy Białowieskiej

W sprawie szczytu UNESCO w Busan komunikat wydało również polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

"Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO pozytywnie odnotował działania podejmowane przez Polskę na rzecz ochrony tego wyjątkowego obszaru, w tym zakończenie prac nad Planem Zarządzania dla polskiej części Puszczy" - czytamy.

Komitet z uznaniem odniósł się do działań Polski na rzecz ograniczania fragmentacji ekologicznej Puszczy, w tym analizy sieci drogowej, ograniczania dostępu do części dróg, planowanego wycofywania niektórych odcinków dróg oraz kontynuacji usuwania ogrodzeń leśnych.

Granica polsko-białoruska. Masa migrantów próbowała forsować zapory

Na pograniczu polsko-białoruskim oraz polsko-rosyjskim trwa budowa systemu zapór i umocnień. Program Tarcza Wschód ma odstraszyć potencjalnego agresora, ograniczyć jego mobilność oraz zwiększyć ochronę ludności cywilnej i żołnierzy.

Tarcza Wschód jest odpowiedzią na agresywne ruchy Mińska i Moskwy, które wspólnie rozpoczęły migracyjną wojnę hybrydową przeciwko Polsce. Na granicę naszego państwa napierały zorganizowane grupy migrantów sprowadzanych przez reżim, głównie z Bliskiego Wschodu, Afganistanu i Afryki.

Nie obyło się bez ofiar. Do tragedii doszło 28 maja 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Sierżant Mateusz Sitek podczas pełnienia służby został raniony nożem przez jednego z mężczyzn próbującego sforować zaporę. 21-latek nie przeżył ataku.

Źródło: BiełTA





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