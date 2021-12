Już na początku grudnia dostawy ropy za granicę zostały przerwane - wskazał portal, który powołuje się na doniesienia agencji Reutera. Informację o przerwaniu dostaw podała również agencja Interfax-Zapad.

Własne wydobycie ropy na Białorusi kształtuje się od 2013 roku na poziomie około 1,7 mln ton. Własny surowiec Mińsk przeznaczał na eksport, który realizowało przedsiębiorstwo Biełarusnafta. Koncern został w zeszłym tygodniu objęty sankcjami UE w ramach najnowszego pakietu restrykcji nałożonych na Białoruś.

Niemcy eksportują miliony ton ropy z Białorusi

Według portalu Zerkalo.io w latach 2012-2019 cała eksportowana z Białorusi ropa trafiła do Niemiec. Przy czym w 2020 roku dostawy do Niemiec spadły do około 1,2 mln ton, a około 400 tys. ton ropy zostało przetworzonych na Białorusi. Na sprzedaży ropy za granicę Białoruś zarobiła w zeszłym roku 343,2 mln dol.

Rafinerie na Białorusi wykorzystują nie surowiec krajowy, a sprowadzony z Rosji. Ropa rosyjska płynie przez terytorium Białorusi tranzytem do krajów Europy północnej i zachodniej.