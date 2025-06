Białoruś uwolniła 14 więźniów politycznych. Wśród nich Polacy

"To jeszcze nie koniec. 1150 więźniów politycznych nadal przebywa za kratkami. Wszyscy muszą zostać uwolnieni" - napisała białoruska opozycjonistka.

Do sprawy odniósł się też polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. We wpisie na platformie X zwrócił się do Cichanouskiej i jej męża. Stwierdził, że ta sytuacja jest dowodem, "dlaczego lata walki o wolność mają znaczenie".