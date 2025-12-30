Alaksandr Łukaszenka, wierny sojusznik Władimira Putina, przed świętami Bożego Narodzenia ogłosił, że "na Białorusi zostały rozmieszczone systemy Oresznik, zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych".

Oresznik na Białorusi. Resort pokazał nagranie

We wtorek Ministerstwo Obrony tego kraju opublikowało nagranie, na którym - jak twierdzi - pokazuje włączenie do swojej służby rosyjskiej broni.

Nagranie nie ujawnia lokalizacji systemów, jednak według dwóch amerykańskich badaczy, na których powołuje się Reuters, Moskwa prawdopodobnie rozmieści pociski i ich mobilne wyrzutnie w byłej bazie lotniczej we wschodniej Białorusi.

Czym jest Oresznik? Broń zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych

Pociski balistyczne średniego zasięgu Oresznik zostały zaprezentowane przez Rosję w zeszłym roku, po tym jak wykorzystano je do ataku na Dniepr w Ukrainie.

Federacja Rosyjska przedstawia rakiety jako "eksperymentalną broń zdolną do ominięcia zaawansowanych systemów obrony powietrznej". Putin chwali się, że przechwycenie pocisków jest niemożliwe ze względu na ich prędkość.

Oresznik oparty jest na technologii podobnej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Według białoruskiego resortu obrony jego zasięg to około pięć tysięcy kilometrów, co pozwalałoby w przypadku wojny na uderzenia w cele w całej Europie.

Według prokremlowskiego dziennikarza Aleksandra Junaszewa, dyktator z Białorusi miał zwrócić się do Władimira Putina z prośbą o przekazanie 10 systemów Oresznik pod koniec 2024 roku.

