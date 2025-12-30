Białoruś rozmieszcza na swoim terytorium potężną broń. Pokazano nagranie

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Białoruś pokazała nagranie, na którym - jak twierdzi - widać rozmieszczenie na jego terytorium rosyjskiego hipersonicznego systemu rakietowego Oresznik. Jest on zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych i ma zasięg do pięciu tysięcy kilometrów, co pozwala na ewentualny atak na cele w całej Europie.

Dwa wojskowe pojazdy opancerzone stoją na leśnej drodze w otoczeniu suchych gałęzi i drzew, na pochmurnym niebie widać drona.
Białoruś pokazała nagranie, na którym - według resortu - widać rozmieszczanie systemu Oresznik. Kadr z filmu ministerstwaMinisterstwo Obrony BiałorusiPUSTE

Alaksandr Łukaszenka, wierny sojusznik Władimira Putina, przed świętami Bożego Narodzenia ogłosił, że "na Białorusi zostały rozmieszczone systemy Oresznik, zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych".

Oresznik na Białorusi. Resort pokazał nagranie

We wtorek Ministerstwo Obrony tego kraju opublikowało nagranie, na którym - jak twierdzi - pokazuje włączenie do swojej służby rosyjskiej broni.

Nagranie nie ujawnia lokalizacji systemów, jednak według dwóch amerykańskich badaczy, na których powołuje się Reuters, Moskwa prawdopodobnie rozmieści pociski i ich mobilne wyrzutnie w byłej bazie lotniczej we wschodniej Białorusi.

Zobacz również:

Rosyjski deputowany o możliwym uderzeniu Oresznikiem w kraje NATO
Świat

Rosja straszy NATO "Oresznikiem". Mówią o niszczycielskiej sile

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Czym jest Oresznik? Broń zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych

    Pociski balistyczne średniego zasięgu Oresznik zostały zaprezentowane przez Rosję w zeszłym roku, po tym jak wykorzystano je do ataku na Dniepr w Ukrainie.

    Federacja Rosyjska przedstawia rakiety jako "eksperymentalną broń zdolną do ominięcia zaawansowanych systemów obrony powietrznej". Putin chwali się, że przechwycenie pocisków jest niemożliwe ze względu na ich prędkość.

    Oresznik oparty jest na technologii podobnej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Według białoruskiego resortu obrony jego zasięg to około pięć tysięcy kilometrów, co pozwalałoby w przypadku wojny na uderzenia w cele w całej Europie.

    Według prokremlowskiego dziennikarza Aleksandra Junaszewa, dyktator z Białorusi miał zwrócić się do Władimira Putina z prośbą o przekazanie 10 systemów Oresznik pod koniec 2024 roku.

    Zobacz również:

    Zdjęcia satelitarne pokazują rozmieszczenie rakiet Oresznik na Białorusi
    Świat

    Potężna broń trafiła z Rosji na Białoruś. Pokazali zdjęcia satelitarne

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    NFZ obniża wyceny popularnych świadczeń. Do szpitali trafi mniej pieniędzyPolsat News

    Najnowsze