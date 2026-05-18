Białoruś prowadzi ćwiczenia wojskowe. Wykorzystają broń nuklearną
Mińsk prowadzi ćwiczenia wojskowe, podczas których armia przeprowadza próby dostarczania amunicji jądrowej i przygotowanie jej do użycia - informuje agencja Reutera, powołując się na informacje białoruskiego resortu obrony. "Celem jest doskonalenie poziomu przygotowania personelu" - tłumaczy ministerstwo.
W skrócie
- Białoruś prowadzi ćwiczenia wojskowe skoncentrowane na testowaniu dostarczania amunicji jądrowej i jej przygotowaniu do użycia.
- Ćwiczenia obejmują sprawdzanie gotowości personelu, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a udział biorą jednostki wojsk rakietowych oraz lotnictwa.
- Ministerstwo obrony Białorusi informuje, że manewry są planowe, realizowane we współpracy z Rosją oraz nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu.
Reuters podał, że Białoruś, na terytorium której znajdują się elementy rosyjskiej (taktycznej) broni jądrowej, powiadomiła w poniedziałek o ćwiczeniach z rozmieszczania jej w warunkach polowych.
"W toku ćwiczenia, we współdziałaniu ze stroną rosyjską, planowane jest przećwiczenie dostawy amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia" - informuje białoruskie ministerstwo obrony.
"Główną cechą tego przedsięwzięcia będzie sprawdzenie gotowości do wykonywania zadań bojowych z rejonów nieprzygotowanych na całym terytorium Republiki Białorusi. Główny nacisk zostanie położony na wypracowanie kwestii skrytości działania, przemieszczania się na znaczne odległości oraz prowadzenia obliczeń w celu użycia sił i środków" - wskazano w rządowym komunikacie.
Jak dodano, "celem jest doskonalenie poziomu przygotowania personelu, sprawdzenie gotowości uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalnego (chodzi o amunicję jądrową - red.) do wykonywania zadań oraz organizacja zastosowania bojowego z rejonów nieplanowanych".
Do przeprowadzenia przedsięwzięcia, wedle komunikatu, zaangażowano jednostki wojsk rakietowych oraz lotnictwa.
Mińsk "uspokaja": Ćwiczenia nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu
Ministerstwo obrony Białorusi stwierdziło, że te organizowane w ramach Państwa Związkowego (wspólnie z Rosją) "ćwiczenia mają charakter planowy, nie są skierowane przeciwko żadnemu innemu państwu i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie".
Alaksandr Łukaszenka, przywódca Białorusi - państwa graniczącego z trzema państwami NATO oraz Rosją i Ukrainą - porozumiał się w 2023 roku z Moskwą co do przyjęcia rosyjskich taktycznych pocisków jądrowych - przypomniała agencja Reutera.
Rosyjski przywódca Władimir Putin jasno dał do zrozumienia, że Kreml zachowuje kontrolę nad ich wykorzystaniem.