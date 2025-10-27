W skrócie Litwa zamknęła przejścia graniczne z Białorusią po incydentach z balonami meteorologicznymi.

Białoruś uznała działania Litwy za prowokację i ostrzegła przed dalszymi ograniczeniami.

Minister Białorusi wskazał na działalność zorganizowanych gangów przemytników na Litwie.

Litwa określiła incydenty z balonami jako atak hybrydowy i zapowiedziała zdecydowane działania wojskowe.

Litwa w poniedziałek zamknęła przejścia graniczne z Białorusią. To reakcja na ostatnie incydenty związane z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. W nocy z soboty na niedzielę z tego powodu trzeba było na kilka godzin zamknąć lotnisko w Wilnie.

Mińsk zareagował na działanie sąsiada. W sprawie wypowiedział się minister spraw zagranicznych. - To jakaś prowokacja. Jeśli ktoś musi znaleźć powód, by swoją retoryką usprawiedliwić jakieś działania przeciwko Białorusi, przeciwko Rosji, ostatecznie także przeciwko swoim obywatelom, to takie powody znajdzie - oznajmił Maksym Ryżenkow.

Napięcie na linii Litwa-Białoruś. Minister odpowiedział na ruch Wilna

Białoruski minister tłumaczył, że "balony przemycające papierosy latały zawsze". - Tacy przemytnicy są na pewno. Ale najciekawsze jest to, że nie wysyłano nam żadnych not (protestacyjnych - red.) - dodał Ryżenkow.

Zdaniem bliskiego współpracownika Alaksandra Łukaszenki na Litwie działa "zorganizowany gang", który "wykorzystuje kontrabandę dla zysku". - Właśnie z tą kategorią osób powinien się uporać litewski rząd - zaznaczył.

Maksym Ryżenkow ostrzegł przed dalszymi wrogimi wobec jego kraju działaniami Litwy. Jak zauważył, w grę wchodzi "zakończenie tranzytu do obwodu kaliningradzkiego" lub "dalsze ograniczenia przelotu samolotów".

Litwa oskarża Białoruś o "atak hybrydowy". Nowe zadanie dla wojska

- Nasilające się incydenty z wykorzystaniem balonów meteorologicznych, które wlatują w litewską przestrzeń powietrzną z Białorusi, stanowią atak hybrydowy - mówiła w poniedziałek premier Inga Ruginiene.

- Dzisiaj zdecydowaliśmy się podjąć najsurowsze środki, nie ma innego wyjścia - przekazała Ruginiene na konferencji prasowej. Szefowa litewskiego rządu poinformowała, że wojsko podejmie "wszelkie środki" niezbędne do zatrzymania balonów. Nie wykluczyła użycia środków kinetycznych do ich zestrzelenia.

- Konsultujemy się i komunikujemy również z naszymi sojusznikami i sąsiadami, Polską i Łotwą. Wszystkie nasze działania są z nimi koordynowane, nie jesteśmy oddzielnym państwem, jesteśmy częścią NATO i UE - zaznaczyła litewska premier.

