Białoruś ostro reaguje na ruch sąsiada. "To prowokacja"

Dawid Szczyrbowski

Szef MSZ Białorusi Maksym Ryżenkow określił decyzję Litwy o tymczasowym zamknięciu przejść granicznych jako "prowokację". Decyzja Wilna jest pokłosiem wykrycia balonów przemytniczych, które zakłóciły pracę stołecznego lotniska. - Balony przemycające latały zawsze - stwierdził Ryżenkow. Białoruski polityk ostrzegł przed kolejnymi wrogimi działaniami Litwy i wskazał, jaki może być następny krok tamtejszego rządu.

Szef MSZ Białorusi Maksym Ryżenkow odpowiedział na decyzję litewskiego rządu. Na zdj. po prawej premier Inga Ruginiene
Szef MSZ Białorusi Maksym Ryżenkow odpowiedział na decyzję litewskiego rządu. Na zdj. po prawej premier Inga RuginieneCHARLY TRIBALLEAU/PETRAS MALUKASAFP

Litwa w poniedziałek zamknęła przejścia graniczne z Białorusią. To reakcja na ostatnie incydenty związane z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. W nocy z soboty na niedzielę z tego powodu trzeba było na kilka godzin zamknąć lotnisko w Wilnie.

Mińsk zareagował na działanie sąsiada. W sprawie wypowiedział się minister spraw zagranicznych. - To jakaś prowokacja. Jeśli ktoś musi znaleźć powód, by swoją retoryką usprawiedliwić jakieś działania przeciwko Białorusi, przeciwko Rosji, ostatecznie także przeciwko swoim obywatelom, to takie powody znajdzie - oznajmił Maksym Ryżenkow.

Napięcie na linii Litwa-Białoruś. Minister odpowiedział na ruch Wilna

Białoruski minister tłumaczył, że "balony przemycające papierosy latały zawsze". - Tacy przemytnicy są na pewno. Ale najciekawsze jest to, że nie wysyłano nam żadnych not (protestacyjnych - red.) - dodał Ryżenkow.

Zdaniem bliskiego współpracownika Alaksandra Łukaszenki na Litwie działa "zorganizowany gang", który "wykorzystuje kontrabandę dla zysku". - Właśnie z tą kategorią osób powinien się uporać litewski rząd - zaznaczył.

    Maksym Ryżenkow ostrzegł przed dalszymi wrogimi wobec jego kraju działaniami Litwy. Jak zauważył, w grę wchodzi "zakończenie tranzytu do obwodu kaliningradzkiego" lub "dalsze ograniczenia przelotu samolotów".

    Litwa oskarża Białoruś o "atak hybrydowy". Nowe zadanie dla wojska

    - Nasilające się incydenty z wykorzystaniem balonów meteorologicznych, które wlatują w litewską przestrzeń powietrzną z Białorusi, stanowią atak hybrydowy - mówiła w poniedziałek premier Inga Ruginiene.

    - Dzisiaj zdecydowaliśmy się podjąć najsurowsze środki, nie ma innego wyjścia - przekazała Ruginiene na konferencji prasowej. Szefowa litewskiego rządu poinformowała, że wojsko podejmie "wszelkie środki" niezbędne do zatrzymania balonów. Nie wykluczyła użycia środków kinetycznych do ich zestrzelenia.

    - Konsultujemy się i komunikujemy również z naszymi sojusznikami i sąsiadami, Polską i Łotwą. Wszystkie nasze działania są z nimi koordynowane, nie jesteśmy oddzielnym państwem, jesteśmy częścią NATO i UE - zaznaczyła litewska premier.

    Źródło: BiełTa

