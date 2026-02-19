Białoruś nieobecna na Radzie Pokoju. Zaskakujący powód

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Białoruski szef dyplomacji Maksim Ryżankou nie wziął udziału w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pokoju, ponieważ delegacji nie wydano wiz - poinformowało tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pierwotnie z zaproszenia USA skorzystać miał sam Alaksandr Łukaszenka. Na drodze stanęły jednak zachodnie sankcje, które miały mu uniemożliwić bezpośrednią podróż do USA.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi w eleganckim wnętrzu, obaj patrzą w stronę aparatu. Jeden z nich trzyma dokumenty. Tło jest rozmyte, co skupia uwagę na postaciach.
Delegacja Białorusi nie pojawiła się podczas inauguracji Rady Pokoju Donalda TrumpaANNA MONEYMAKERGetty Images

  • Maksim Ryżankou i delegacja Białorusi nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Pokoju z powodu braku wiz.
  • Wcześniej Alaksandr Łukaszenka skarżył się, że nie mógł pojechać na inaugurację ze względu na zachodnie sankcje uniemożliwiające mu podróż do USA.
  • W inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pokoju wzięli udział przedstawiciele 49 państw, z czego większość jako obserwatorzy.
Ministerstwo spraw zagranicznych Białorusi zapewniło w oświadczeniu, że poinformowało stronę amerykańską o udziale szefa białoruskiej dyplomacji Maksima Ryżankoua w posiedzeniu Rady Pokoju, "jednak mimo dopełnienia przez nas wszystkich niezbędnych procedur naszej delegacji nie wydano wiz".

"W tej sytuacji zasadne jest pytanie - o jakim pokoju i jakich krokach mówimy, skoro organizatorzy nie są w stanie nawet dopełnić podstawowych formalności, byśmy mogli wziąć udział (w spotkaniu Rady - przyp. red.)?" - napisano w oświadczeniu.

Posiedzenie Rady Pokoju. Łukaszenka nie mógł się pojawić przez "zachodnie sankcje"

Wcześniej samozwańczy prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka skarżył się, że nie może wziąć udziału w inauguracji Rady ze względu na "zachodnie sankcje", które uniemożliwiły mu bezpośrednią podróż do USA.

- Miałem lecieć do Waszyngtonu przez Republikę Południowej Afryki z powodu tych sankcji? Jeśli chcieliście mnie tam zobaczyć, rozwiążcie tę kwestię, abym mógł spokojnie przylecieć - mówił.

    Białoruski przywódca zaprzeczał wówczas doniesieniom, które mówiły, że jedną z przyczyn nieobecności są obawy związane z bezpieczeństwem. Jak stwierdził, "nie wyobraża sobie", że miałoby go spotkać coś złego. Łukaszenka podkreślał także, że za jego decyzją nie stały zakazy z Moskwy.

    - Putin jest człowiekiem, który nigdy by czegoś takiego nie zrobił. On będzie raczej ostrożnie coś budował, jakoś sugerował. Ale żeby nie dopuścić... powiedziałby raczej: słuchaj, będziesz tam na radzie, przekaż Donaldowi to, to i to - podkreślał.

    Waszyngton. W pierwszym posiedzeniu wzięli udział przede wszystkim obserwatorzy

    Przypomnijmy, że rządzący Białorusią od 1994 roku Łukaszenka zgodził się w styczniu przystąpić do Rady Pokoju na zaproszenie wydane przez USA w ramach normalizacji stosunków, obejmującej zwolnienie więźniów politycznych przez Mińsk. Prezydent USA Donald Trump nazwał wówczas Łukaszenkę "bardzo szanowanym" przywódcą.

    Pierwsze posiedzenie założonej przez Trumpa Rady Pokoju odbyło się w czwartek w Waszyngtonie i zgromadziło przedstawicieli 49 państw, w tym większości w charakterze obserwatorów.

    Kilkanaście krajów było reprezentowanych na szczeblu głowy państwa lub szefa rządu, m.in. Argentyna, Bahrajn, Katar, Kazachstan, Indonezja, Albania, Egipt, Węgry, Rumunia, Armenia i Kambodża. Polskę reprezentował w charakterze obserwatora szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

