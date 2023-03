Zwrócono uwagę, że takie reaktory są używane w 50 krajach. Otwierają nowe horyzonty w badaniach jądrowych, począwszy od opieki zdrowotnej, a skończywszy na nanotechnologiach.

- Na razie rozważana jest taka możliwość. Stworzenie reaktora badawczego to projekt równie duży, jak budowa elektrowni jądrowej. Konieczne będzie przejście przez te same procedury. Zrozumiałe jest, że obiekt będzie mniejszy, ale wyposażony w znacznie bardziej skomplikowaną i unikatową aparaturę. I w przeciwieństwie do elektrowni jądrowej, reaktory badawcze nie są budowane szeregowo - powiedział Andrei Kuźmin.

"Pozwoli na opracowanie nowych leków"

Wspominając o promieniowaniu, Kuźmin zauważył, że "jego wpływ na obiekty biologiczne jest interesujący nie tylko z punktu widzenia oceny oddziaływana różnych dawek na ludzi, ale na ekosystem jako całość".

- Pozwoliłoby to na opracowanie nowych leków i lepsze zrozumienie procesów zachodzących w organizmach żywych. Innymi słowy, to świetne pole do badań - wyjaśnił.