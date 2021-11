Bombowce przetrenowały współpracę z naziemnymi punktami dowodzenia sił zbrojnych Białorusi i Rosji - głosi komunikat ministerstwa obrony. Resort zapewnił, że maszyny wykonały wszystkie zadania.

Z oświadczenia ministerstwa obrony wynika, że po patrolu, który odbył się w środę, bombowce powróciły już na lotnisko na terytorium Rosji.

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do wypowiedzi polskiego premiera na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. - Uważamy za absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia słowa premiera Polski o tym, że Rosja ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. To oświadczenie jest absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia - powiedział Pieskow na codziennym briefingu dla prasy.

Jak przekazuje rosyjska agencja TASS, Pieskow nazwał "próbą uduszenia Białorusi" ewentualną decyzję o zamknięciu granicy polsko-białoruskiej.